El picante cruce entre Hamilton y Rayo Virtual en Duro de Domar por los cortes de luz

" Nunca cortaría la calle ni aunque se me muera un hijo , porque no se va a solucionar ningún problema por cortar la calle", argumentó Rayo Virtual. "Yo entiendo que alguien está sufriendo, pero vos cortás la calle y lo cagás al otro", agregó.

Inmediatamente, Hamilton lo interrumpió para preguntarle: "¿Alguna vez estuviste desesperado por algo y no te dieron pelota? Vos te cagás de risa de eso".

"No me cago de risa. Ustedes son unos nazis. Tergiversan lo que yo digo. Si me decís que yo me cago en la gente, sos nazi", le retrucó Daniel Molina.

La indignación de la gente por los cortes de luz

Miles de usuarios indignados por los cortes de luz de Edesur siguen manifestándose en las calles en reclamo de respuestas inmediatas por parte de la empresa eléctrica que no llegan. Algunos, pasaron ya más de 15 días sin luz, debieron tirar la comida que tenían en la heladera y tuvieron gastos "extras". Además, en medio de la ola de calor, también sufren estar sin agua. Indignación total en las calles.