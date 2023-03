Cortes de luz: llegó la Policía ante el reclamo en las oficinas de Edesur de Parque Avellaneda

Los vecinos denunciaron que la empresa no los atendió y por eso comenzaron a golpear las puertas y rejas del frente del edificio. Para calmar la situación, efectivos de la Policía de la Ciudad se comprometieron a ingresar en representación de los clientes para tratar de llegar a una solución.

"Estuve encerrada desde las 8.30 hasta recién ahí adentro. No te dan una solución. Estamos hace cuatro días sin luz, tenemos un día sí y cuatro días no. Está la cuadrilla encerrada y no quiere salir por la protesta. Más allá de la desinversión, no trabajan", contó una de las vecinas a C5N.

"Yo tengo a mi nena discapacitada, en el edificio donde vivo hay gente mayor. Todas las semanas te cortan la luz una o dos veces. Al vivir en edificio, en dos días se termina el agua. Me tuve que ir a otro lado porque no tengo luz ni agua", relató otro vecino.

Protesta en las oficinas de Edesur de Parque Avellaneda 15-03-23 Télam

Otra usuaria denunció que sufren cortes intermitentes de manera permanente. "Esto no es casualidad, esto es adrede: están queriendo provocar un caos. Yo le digo al señor Presidente, ¿qué espera para sacarle la concesión a Edesur? Estamos cansados, hartos. No habría que pagar más la factura", reclamó visiblemente enojada.

También se convocó a los vecinos de todas las comunas para una manifestación este miércoles a las 17 en avenida Lacarra y Juan Bautista Alberdi. Reclaman ser atendidos por algún directivo o autoridad de Edesur que brinde una solución al problema.

ENRE sancionará a las empresas por cortes de luz de más de 72 horas

Tras una jornada de récord histórico de consumo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que sancionará a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas. Así lo anunció el titular del organismo, Walter Martello.

El funcionario explicó que hay "muchísimos reclamos que tienen que ver con días anteriores donde no se habían dado estos picos históricos y los vamos a atender", y confirmó que el organismo "va a sancionar a las empresas" por dejar a más de 7 mil personas en el fin de semana sin luz por más de 72 horas.

Agregó que el ENRE está elaborando un informe técnico para entregar al Poder Ejecutivo y a los legisladores nacionales para que se analice si algunas de las empresas deben ser nacionalizadas.