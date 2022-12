El pedido de De Paul para los fans de Tini en medio de las compras de Navidad

"Un segundo, por favor. Para nosotros también hoy son las fiestas. Lo único que les pido, necesitamos comprar, por favor, si pueden mantener la calma... Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar, nada más. Por favor se los pido, dejen un poco de tranquilidad", expresó.

Los usuarios de redes sociales destacaron lo "respetuoso" que fue el mediocampista campeón del mundo, pero no dejaron pasar un detalle en la actitud de la artista. "Cómo lo mira"; "La cara de Tini, la amo"; "Tini, enamoradísima"; y "Si no me mirás como Tini a De Paul, ¿sabés qué? Dejá", fueron algunos de los comentarios.

Tini Stoessel se sinceró y reveló detalles de su relación con Rodrigo De Paul

A pesar de que una información indicaba que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a confirmar su separación luego del Mundial Qatar 2022, fue todo lo contrario. La pareja se lleva cada vez mejor y se muestra en público. En este caso, fue la artista quien habló en profundidad sobre su relación.

"Creo que una de las cosas que más me enamoran de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes", detalló la cantante en LAM. "Es súper tranquilo. Es un tipo que me levanta y me saca una sonrisa constantemente", agregó.