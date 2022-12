Inseparables: Rodrigo de Paul, el invitado especial de Tini Stoessel

Desde que la Selección Argentina viajó al Mundial de Qatar, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no dejaron de dedicarse posteos de amor en las redes sociales . La cantante, incluso, viajó a apoyarlo en el segundo partido ante México pero luego tuvo que volver al país por sus obligaciones contractuales. Sin embargo, el contacto nunca cesó.

Por su parte, De Paul no tardó en contestar: “Te amo amor de mi vida, gracias por todo. Sos increíble. Somos campeones”.

En su Instagram, el campeón del mundo anunció su presencia en el show de Tini: "¿Quién viene hoy? Dale cheeee".

Este jueves, ya de regreso en nuestro país, el futbolista se mostró muy enamorado e inseparable de la cantante, acercamiento que provocó el enojo de su ex Camila Homs que disparó filosas indirectas en sus redes sociales. Es que el mediocampista luego de los festejos con los jugadores corrió a reencontrarse con Stoessel y no con sus hijos Francesa (3) y Bautista (1) a quienes no veía hace 2 meses.

Finalmente, en las últimas horas el encuentro con sus hijos se pudo concretar pero este episodio dejó en claro que las diferencias entre Homs y De Paul siguen más latentes que nunca. Pese a que hace unos meses atrás habían logrado llegar a un acuerdo en materia de cuota alimentaria y régimen de visitas.

Desde el entorno de De Paul se despegan de las diferencias con su ex, tal es el caso de su madre Mónica Ferrarotti, quien reveló en una entrevista que su nuera la invitó a sus recitales en el Campo de Polo y confirmó su presencia.

El futbolista fue el invitado de lujo en el show que Tini realizó en el Campo Argentino de Polo e incluso se animó a subir al escenario para cantar el himno nacional junto a su novia y la banda Airbag. Luego, le dedicó unas románticas palabras.

Además, De Paul subió a sus historias una foto con una de las hijas que tiene con la modelo Camila Homs, horas después de que ella expresara su enojo a través de las redes sociales.