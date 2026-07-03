Una periodista de C5N se metió en la pelea Maná-Oasis y Liam Gallagher le contestó Ante esta discusión viral de redes sociales entre el cantante británico con el líder la banda mexicana, en la previa de México-Inglaterra, la panelista de Mañanas Argentinas se posicionó y generó un divertido intercambio en X con el artista. Agregar C5N en









Oasis. Redes sociales

El Mundial 2026 no solo se juega en la cancha, sino también en las redes sociales porque el cantante de Oasis, Liam Gallagher, publicó un posteo anticipando cuál sería el resultado de México-Inglaterra por los octavos de final, y el líder de Maná le respondió. Esto generó un intercambio divertido con una periodista de C5N.

El que inició todo fue Liam, quien sacó pecho por lo bien que juega su Selección y vaticinó que derrotarán a México por un contundente 5 a 0. Pero, el cantante Fernando Olvera no se lo tomó muy ameno su comentario y usó sus redes sociales.

La provocación no tardó en encontrar respuesta. A través de un video compartido en sus redes sociales, Olvera salió al cruce del músico británico con un mensaje cargado de humor y orgullo mexicano.

“NO MANCHES. UBÍCATE, WEY”



Fernando Olvera, cantante de Maná, cruzó a Liam Gallagher luego de que pronosticara un 5-0 de Inglaterra sobre México en el #Mundial2026: “No manches. Ubicate, wey”. pic.twitter.com/kxbyhqXkg4 — BorderPeriodismo (@Border_BP) July 2, 2026 "El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver, no manches, ubícate wey ¿5 a 0? Cálmate. Nos vemos el domingo para ver cómo nos va wey. Ja, ja, ja, no mames", expresó el líder de Maná.

Cómo fue el intercambio entre Liam Gallagher y Gabriela Pepe Ante esto, la periodista Gabriela Pepe, panelista de Mañanas Argentinas, tuiteó: “Ah no, qué difícil elegir entre los Gallagher y el de Maná. Dijo nadie nunca”. A lo que Liam respondió: “Exactly”. Luego de esa respuesta, Pepe escribió sorprendida: “Desmayada”.