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2 de julio de 2026 Inicio

Cruce picante entre el cantante de Maná y Liam Gallagher en la previa de México-Inglaterra: "Ubícate wey"

El líder de la banda mexicana respondió con ironía a la provocación del músico británico de Oasis, quien aseguró que su país vencerá por 5 a 0 al elenco azteca.

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El picante cruce entre el cantante de Maná y el de Oasis en la previa de México-Inglaterra: qué pasó
El picante cruce entre el cantante de Maná y el de Oasis en la previa de México-Inglaterra: qué pasó

La previa del choque entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Esta vez, el protagonismo fue para dos figuras de la música: Liam Gallagher, histórico integrante de Oasis, y Fernando Olvera, cantante de Maná, quienes protagonizaron un picante intercambio en redes sociales.

Inglaterra dio vuelta el partido frente a Congo y pasó a octavos.
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Todo comenzó cuando Gallagher publicó un desafiante pronóstico sobre el partido y aseguró que la selección inglesa derrotará a México por un contundente 5 a 0.

La provocación no tardó en encontrar respuesta. A través de un video compartido en sus redes sociales, Olvera salió al cruce del músico británico con un mensaje cargado de humor y orgullo mexicano.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver, no manches, ubícate wey ¿5 a 0? Cálmate. Nos vemos el domingo para ver cómo nos va wey. Ja, ja, ja, no mames", expresó el líder de Maná.

El intercambio rápidamente se viralizó y sumó miles de reacciones de fanáticos de ambos países, que trasladaron la rivalidad futbolística al terreno musical en la antesala de uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

Cuándo juegan México e Inglaterra por el Mundial 2026

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo a las 21 horas (de Argentina) Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete alta intensidad tanto dentro como fuera del campo de juego.

El conjunto mexicano llega invicto y con puntaje ideal, tras ganar todos sus partidos en la fase de grupos y eliminar a Ecuador tras el 2 a 0 en los dieciseisavos de final apoyado en un equipo equilibrado y un funcionamiento colectivo que fue creciendo con el correr del torneo.

Por su parte Inglaterra terminó primera de su grupo con 7 puntos (dos victorias y un empate) y pasó con sufrimiento los 16avos tras dar vuelta el partido contra Congo y conseguir un agónico 2 a 1.

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