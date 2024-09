El médico acusado por la muerte de Matthew Perri se declaró culpable por suministrarle ketamina

Matthew Perry

A raíz de esto se abrió una investigación que avanzó con el arresto de cinco personas relacionadas a la muerte del artista, dos de ellos médicos. Uno de ellos, Mark Chavez, se declaró culpable de la muerte de Perri a través de un un acuerdo para colaborar con los fiscales.

"Está increíblemente arrepentido, no sólo porque le pasó a Matthew Perry, sino porque le pasó a un paciente", expresó el abogado de Chavez fuera del tribunal y, añadió que el médico "está tratando de hacer todo lo que está a su alcance para corregir el error que ocurrió aquí. Hoy no aceptó la responsabilidad, pero sólo porque no estaba en el calendario".