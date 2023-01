El mal momento que atraviesa Julieta en Gran Hermano: crisis de llanto y tristeza

Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano 2022 que está en la casa desde el inicio y en las últimas horas se mostró muy angustiada e incluso no se levantó de la cama durante todo el día. Esto preocupó mucho a sus compañeros que intentaron levantarle el ánimo.

La joven le contó que tenía que ver con un problema y que no podía contarlo porque le daba vergüenza. “No puedo contar, no puedo porque está lleno de cámaras”, le confesó la joven entre lágrimas.

“Contame... yo soy como tu papá. ¿Es algo grave”, insistió Alfa sin éxito. “Ya lo voy a hablar con la psicóloga. No lo puedo contar. Ya hablé y me dijeron que en un rato puedo hablar”, respondió Poggio que momentos antes se había acercado al confesionario a pedir asistencia psicológica. La producción del programa les brinda consultas con terapeutas profesionales cada vez que los participantes lo solicitan.

Más tarde, la rubia decidió levantarse de la cama y volvió a charlar con Romina y Lucila y les contó que el motivo de su angustia es porque extraña mucho a su familia, en especial a su madre.