El mal momento de Julieta Poggio durante el show de Bizarrap

Sin embargo, "Disney" se encontró con una desagradable sorpresa cuando quiso ingresar al sector VIP. "La no noticia del recital que dio Bizarrap: me cuentan que Julieta Poggio estaba en el baño mandándole un audio a una amiga, muy enojada, porque solo le habían dado un hospitality para ella, dejando abajo a su familia y amigos", reveló la cuenta de Instagram @gossipeame.

Otras personas que fueron al show le mandaron fotos que mostraban la incómoda situación. "Para los fanáticos de Gran Hermano, estuvimos al lado del novio de Juli Poggio toda la noche. Ella estaba en el VIP y él en el campo con su familia", contaron.

Historia sobre Julieta Poggio en el show de Bizarrap Instagram @gossipeame

Julieta Poggio de Gran Hermano blanqueó la verdad sobre su situación amorosa y sorprendió

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, habló por primera vez sobre la relación con su novio Lucca Bardelli y contó que las cosas no están de la mejor manera. Además, en el show de Bizarrap del jueves se encontraron, pero no estuvieron juntos.

Ante la consulta de Cortá por Lozano sobre cómo se encontraba actualmente, ella respondió contundente: "Ahora estoy en mi casita. Quiero estar con mis perros, con mi familia... Me hace bien que me acompañan en todo, me aconsejan. Por ahora es así".

Luego enfatizaron en su vínculo amoroso, pero ella también fue tajante y evidenció los problemas que vienen arrastrando luego de enterarse los rumores de infidelidad: "Viene bien, pero es difícil... No nos estamos viendo mucho".

En el último tiempo se rumoreó que Julieta está comenzando un romance con Marcos Ginocchio. Sucede que fueron a la fiesta Bresh el pasado fin de semana y el ganador del reality apareció con el mismo labial que la bailarina. Esto generó dudas y esperanzó a los fanáticos de "Marculi".