Julieta Poggio de Gran Hermano blanqueó la verdad sobre su situación amorosa y sorprendió

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio , habló por primera vez sobre la relación con su novio Lucca Bardelli y contó que las cosas no están de la mejor manera. Además, en el show de Bizarrap del jueves se encontraron, pero no estuvieron juntos.

Ante la consulta sobre cómo se encontraba actualmente de Cortá por Lozano ella respondió contundente: "Ahora estoy en mi casita. Quiero estar con mis perros, con mi familia... me hace bien que me acompañan en todo, me aconsejen... por ahora es así".