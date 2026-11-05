5 de noviembre de 2026 Inicio
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Tandil busca romper un récord: elaborar el salame más largo del mundo

En medio de la Fiesta del Salame y del Cerdo, que se desarrollará desde el sábado 7 al lunes 9, tendrá como uno de sus grandes atractivos el desafío de superar la marca alcanzada en 2025.

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Buscan elaborar el salame más amplio del planeta.

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Tandil se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Salame y del Cerdo, con un desafío que promete volver a captar la atención del público: superar el récord del salame más largo del mundo. La medición se realizará el domingo 8 de noviembre a las 20, durante la octava edición del encuentro, que se desarrollará del sábado 7 al lunes 9, con entrada libre y gratuita.

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En 2025, el salame elaborado por productores de Salame de Tandil con Denominación de Origen alcanzó los 487,22 metros. Este año, el objetivo será superar esa marca en una de las actividades más representativas de la celebración, que combina tradición gastronómica, identidad local y el trabajo de los productores.

Organizada por el Clúster Porcino y el Municipio de Tandil, en el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo del Bicentenario, la fiesta busca fortalecer el posicionamiento de la ciudad como referente de la producción porcina y sus productos derivados.

Además, quienes quieran convertir la visita en una escapada podrán aprovechar las promociones de hoteles y cabañas para alojarse en Tandil y disfrutar de las propuestas del festival y de los atractivos de la ciudad durante el fin de semana.

Una fiesta para disfrutar de la gastronomía y la cultura local

Durante las tres jornadas habrá degustaciones, espacios de exhibición y venta de productos regionales, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos y musicales. La programación se desarrollará sobre la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La propuesta incluirá food trucks, un patio cervecero, espacios dedicados a la coctelería y sectores de dulces y helados, además de actividades recreativas para disfrutar en familia. La combinación de sabores, música y entretenimiento permitirá conocer parte de la identidad gastronómica de Tandil y compartir una experiencia pensada para públicos de todas las edades.

Las degustaciones y los espacios de venta también serán una oportunidad para acercarse a las especialidades locales y conocer los productos que forman parte de la tradición de la ciudad.

Producción porcina: el trabajo detrás de cada producto

Además de su propuesta gastronómica, Chacinar busca poner en valor el trabajo de los productores y de los distintos actores que integran la cadena de valor porcina.

A través de espacios de exhibición y actividades vinculadas con la producción, la iniciativa propone acercar al público a las distintas etapas de esta actividad, desde la cría hasta la elaboración de productos derivados. También permitirá visibilizar el aporte de las empresas proveedoras de las granjas y de quienes trabajan para fortalecer el desarrollo del sector.

La sustentabilidad y la alimentación también formarán parte de los ejes temáticos del encuentro, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre una actividad relevante para la economía regional.

De esta manera, la fiesta buscará generar un vínculo directo entre productores y consumidores, promover el reconocimiento de las especialidades locales y destacar el valor económico y cultural de la producción porcina en Tandil.

El salame más largo del mundo, uno de los grandes atractivos

Uno de los momentos más esperados será la medición del salame más largo del mundo, elaborado por productores de Salame de Tandil con Denominación de Origen. La actividad está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 20, con entrada libre y gratuita.

En 2025, el salame alcanzó los 487,22 metros, una marca que consolidó el crecimiento de esta iniciativa a lo largo de los años. Para esta octava edición, el desafío será superar ese registro y establecer un nuevo récord, en una propuesta que combina tradición, identidad productiva y participación del público.

La medición se convirtió en uno de los principales símbolos de la fiesta y en una oportunidad para mostrar el trabajo conjunto de los productores que forman parte de una de las elaboraciones más emblemáticas de Tandil.

Una jornada técnica para fortalecer la cadena porcina

Como actividad complementaria a la fiesta, el viernes 6 de noviembre se realizará la octava Jornada Técnica “Cadena Porcina de Tandil”, destinada a técnicos, productores, empresas y otros actores vinculados con la actividad porcina.

La jornada es organizada por el Clúster Porcino, el Municipio de Tandil y el GTPC (Grupo de Técnicos y Productores de Cerdos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires), con participación de empresas proveedoras de las granjas.

El encuentro estará orientado al intercambio de conocimientos y experiencias, el análisis de los desafíos de la actividad y el fortalecimiento de los vínculos entre los distintos integrantes de la cadena productiva.

Esta instancia técnica complementa la propuesta abierta al público de Chacinar y refuerza su dimensión productiva, al generar un espacio específico para abordar las necesidades y perspectivas de desarrollo del sector porcino.

Tradición gastronómica y desarrollo local

La fiesta también forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la identidad productiva de Tandil, articulando gastronomía, turismo y desarrollo local. En ese sentido, el encuentro propone mostrar cómo una actividad ligada a la tradición puede convertirse, además, en una oportunidad para impulsar el consumo de productos regionales y ampliar su reconocimiento.

La Denominación de Origen del Salame de Tandil constituye uno de los pilares de esta identidad, al reconocer las características y el vínculo territorial de un producto asociado con la historia, los saberes y el trabajo de sus productores.

Datos útiles

  • Fechas: del sábado 7 al lunes 9 de noviembre de 2026.
  • Lugar: Diagonal Arturo Illia, acceso al Parque Independencia, Tandil, provincia de Buenos Aires.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Medición del salame más largo del mundo: domingo 8 de noviembre, a las 20.
  • Jornada Técnica “Cadena Porcina de Tandil”: sábado 7 de noviembre, de 8.30 a 17, en el Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662.

Cómo llegar a Tandil

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar a Tandil en auto por la Autopista Ricchieri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, para continuar por las rutas que conectan con la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 226, según el itinerario elegido. El recorrido es de aproximadamente 350 kilómetros y demanda alrededor de cuatro horas y media, dependiendo del tránsito y las condiciones del viaje. También es posible viajar en ómnibus de larga distancia desde Buenos Aires.

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