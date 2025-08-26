Un conductor de televisión confirmó que tuvo un romance con la China Suárez La periodista Yanina Latorre le preguntó en vivo si los rumores que habían surgido meses atrás eran ciertos y la respuesta quedó evidenciada al aire.







¿Qué conductor estuvo en pareja con la China Suárez? Instagram Santiago Maratea habría tenido un vínculo con la China Suárez. Redes sociales

La periodista Yanina Latorre evidenció que el conductor de Trato Hecho, Santiago Maratea, tuvo un romance secreto con la actriz Eugenia China Suárez meses atrás, lo cual había sido rumoreado, pero negado por ambas partes. Sin embargo, en las últimas horas se reinstaló la duda.

La panelista de LAM fue de invitada al nuevo ciclo de América y Latorre le preguntó sin filtros: “¿Le diste a la China Suárez?”, pero la respuesta de Maratea no fue ni sí ni no, simplemente comenzó a reírse.

Latorre reveló que le había preguntado a él meses a tras si la China tenía “una concha de oro” y que confirmó que estaban juntos porque la actriz la llamó a ella para insultarla por ese comentario. “Sos pollerudo”, lo acusó la panelista.

“¿No se te ocurre a vos qué puede tener la China más allá de eso?”, le preguntó Maratea a modo respuesta, pero ella le dijo que no. Ante esto, sumó una anécdota reciente: "El otro día salí con una chica, la habré visto unas tres horas y me pasé una hora negándole que tuve algo con la China porque confiaba más en tu palabra que en la mía".