El insólito cuestionamiento de Mercedes Ninci a YSY A

"Nunca hay nada constructivo. Todas las letras son iguales, en muchas está también el odio a la policía. Me preocupa porque los chicos van repitiendo esas canciones", agregó.

La parte más curiosa del reclamo fueron las sugerencias de Ninci sobre los temas que podrían ser, según ella, "un buen ejemplo" para los chicos. "Canten algo para salvar el medio ambiente, seamos solidarios con los pobres, saquemos el país adelante...", ejemplificó.

Mercedes Ninci cuestionó las letras de YSY A - Podemos Hablar

YSY A se tomó los cuestionamientos con humor pero defendió su música. "De los cinco discos que llevo hasta ahora, vas a encontrar ese contenido solo en el primero. Yo siempre me dediqué a sacarle fotos a lo que veo y contarlo", explicó.

El rapero destacó que las letras de su primer disco fueron "bien fuertes y bien explícitas" porque "no quería que me escuchen los menores de edad". Sin embargo, admitió que "al toque entendí esa responsabilidad que conlleva mi voz. Yo tenía 19 años. Ya mi segundo disco se llama Hecho a Mano y hablo totalmente de otras cosas", resaltó.

"Es como que te digan: 'no juegues más al fútbol, jugá al rugby porque a mí me gusta el rugby'. No, yo juego al fútbol. Como sé que los pibes me quieren, yo soy bastante responsable. Si tus hijos me escuchan, bastantes consejos van a encontrar en mi música", terminó entre risas.