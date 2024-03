El insólito cruce entre Wanda Nara y Paris Hilton: "Te gusta copiarme..."

Como si no le faltaran problemas, Wanda Nara le declaró la guerra a Paris Hilton. Pero el enojo de la empresaria argentina viene de larga data e involucra a su marido Mauro Icardi. Sin embargo, en las últimas horas, la estadounidense lanzó una canción llamada “Bad bitch” y se desató el escándalo.

wana icardi hilton catastrofe.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi, de fiesta en Milán: moda, glamour y fotos con Paris Hilton

Después de eso, una serie de detalles provocaron el enojo de Wanda y cortó aún más el vínculo. Lo peor pasó en las últimas horas cuando Hilton publicó en su cuenta de Instagram un video lanzándose a la música, pero no es eso lo que más llamó la atención, sino que el nombre de la canción fue lo raro.

“Bad Bitch” se llama la nueva canción de Paris, tal cual como la de Wanda Nara que fue publicada hace meses atrás. Es por eso que la empresa salió a contestarle: “Te gusta copiarme, mi amor”. Eso dio a entender también que en su nuevo tema Money le tira a Paris.

“Me mira, me copia, me mira, me copia”, dice la canción nueva que lanzó Wanda y todo parece indicar que es para ella por un largo historial de actitudes.