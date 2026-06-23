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El impactante cambio físico de Tom Cruise para Digger, la nueva película de Alejandro Iñárritu

El film del aclamado director mexicano, que se estrenará este año y tiene al actor como protagonista, ya se perfila como una de las producciones más prometedoras de la temporada.

Tom cruise en Digger

Tom cruise en Digger

Con más de cuatro décadas de trayectoria Tom Cruise se mantiene como una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica y continúa encabezando grandes producciones. En este sentido, el actor será el nuevo protagonista de Digger, lo nuevo de Alejadro Iñarritu, el cineasta Mexicano

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Alejandro González Iñárritu es responsable de algunas de las películas más aclamadas del cine contemporáneo, como Amores perros, Birdman y El Renacido. Por eso, su nueva colaboración con Tom Cruise genera una enorme expectativa y ya se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

Qué podemos esperar de Digger lo nuevo Tom Cruise y Alejandro Iñarritu

A partir del próximo 2 de octubre aterrizará una película que Warner Bros la describe como “una comedia de catastróficas proporciones”. En las escenas del tráiler de Digger podemos ver de lejos a un impactante e irreconocible Cruise, luciendo una vestimenta de un sheriff, visiblemente con arrugas y una cabellera canosa.

La trama de esta comedia dramática gira en torno a Digger Rockwell, un personaje descrito como el hombre más poderoso del mundo que provoca una crisis ecológica global tras ignorar una advertencia crítica sobre uno de sus oleoductos.

Ahora el poderoso solitario, se embarca en una caótica misión internacional con el fin de demostrar a la opinión pública que él es el verdadero salvador de la humanidad, a pesar de ser él mismo quien inició la catástrofe: "El hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo", detalla su sinopsis.

Elenco de Digger 2026

Además de la expectativa que genera el regreso de Tom Cruise a un papel completamente diferente a los que suele interpretar, Digger cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy, entre otros.

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