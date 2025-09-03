El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

El hermano de Ayelén Paleo, Federico, habló sobre la situación de su madre, Elizabeth Rodrigo, quien fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires por integrar una red de trata. Presuntamente, ella tenía la tarea de armar los books de las mujeres obligadas a prostituirse y que fueron liberadas después de una serie de allanamientos.
Luego de la detención, el joven aseguró: “Estamos todos más unidos que nunca. Los abogados están trabajando para que se esclarezca todo esto que nos tiene muy mal, la verdad", empezó.
Y agregó: "Pero no soy del palo, no me gusta la tele y realmente quiero dejar a los abogados que hablen, que trabajen, y se va a solucionar todo”, se excusó.
En este sentido, el bailarín de tango fue consultado por el cronista de Intrusos, en América, por el estado de ánimo de sus hermanas, Ayelén y Florencia, y remarcó: que estamos "confiados y super unidos”.
Paleo dio también su versión sobre el escándalo judicial que atraviesa a su familia en A la tarde, en América, donde volvió a afirmar que :"está en manos de los abogados, como te dije antes, se lo voy a dejar a ellos y que se esclarezca todo. Pero estamos super unidos, más que nunca, la verdad. Con esperanza y optimismo”, concluyó.