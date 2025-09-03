La reacción de Naanim Timoyko ante las declaraciones de Juan Alberto Mateyko: "El siente todavía..."

La exvedette aclaró una situación que hubo entre el conductor y padre de sus dos hijos con su actual pareja.

El conductor J uan Alberto Mateyko habló de la pareja de su exmujer, la exvedette Naanim Timoyko , con quien tuvo dos hijos, y dijo: "Era el amor de mi vida, por lejos”. A pesar de haberse separado hace 20 años, ella dijo que él " siente todavía que soy muy frágil".

El animador de La movida del verano dio una entrevista en Caras TV y apuntó a la actual pareja de la actriz, el físico Daniel Secondo, que era un novio de la infancia y con quien ella está en pareja hace 11 años, y dio a entender que no la cuidaba.

"El día anterior me habían diagnosticado neumonía. Yo soy una persona que soy bastante fuerte, no demuestro todo lo que me pasa, lo que me duele, mis hijos me cuidan mucho y Juan Alberto tenía la información de ellos , que a lo mejor me veían un poco más débil de lo que soy ”, aclaró la actriz.

La bailarina fue consultada en A la tarde, en América, con la conducción de Karina Mazzocco: “Me llamó Daniel y me quería convencer para ir, me dijo que total, iba a estar sentada. Yo creo que no fue mala intención de él . Él no sabía si yo tenía fiebre, no sabía los detalles, los que estaban pendientes de mí eran los chicos que me mimaron muchísimo”.

“Ese fin de semana lo pasé acá en casa muy cuidada y muy mimada. Siempre en la familia fue así. Entonces, entiendo la preocupación de Juan, porque él vivió experiencias muy desagradables conmigo cuando yo estuve enferma. Él siente todavía que soy muy frágil y de alguna manera me halaga el hecho de que esté pendiente de qué me pasa. Porque eso habla del cariño que hay en la familia”, aseguró la mediática.

Esto generó un escándalo en el ambiente de espectáculos, y ella salió a dar su versión de los hechos: “Creo que este es el primer chisporroteo. Se cruzaron otra vez cuando a mí me operaron de vesícula, que fueron los dos a verme y cuando salí de la sala de operaciones me los encontré charlando. Yo creo que más que un chisporroteo son puntos de vista”.

Ante la polémica, la conductora preguntó: “¿Vos pensás que él te sigue amando, Naanim? ¿Mateyco sigue enamorado de vos?“, insistió: "Juan fue el amor de mi vida. Fue el padre que yo elegí para mis hijos. Es indudable. Yo no sé si hubiera podido formar una familia con otra persona. Una familia así”, dijo la panelista de El run run del espectáculo, en Crónica TV.

Mateyco y Timoyko: una vida juntos

El famoso locutor Juan Alberto Mateyko y la modelo Naanim Timoyco se casaron y vivieron juntos durante 20 años, hasta 2008. Tuvieron dos hijos: Rosa María y Juan Bautista. Si bien se separaron, siguen unidos como familia por sus hijos y nietos.

Él condujo La Movida del Verano, un programa de televisión desde Mar del Plata, que se emitió por Telefe entre 1995 y 2002. Presentaba música en vivo con artistas nacionales e internacionales, entrevistas y coberturas de eventos, capturando la esencia de los veranos en la costa argentina.

Naanim Timoyko, es una famosa exvedette, bailarina, modelo y actriz de cine, teatro y televisión que trascendió por ser parte del elenco de Tango Argentino, éxito mundial en las décadas de 1980 y 1990.