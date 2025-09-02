La hermana de Ayelén Paleo defendió a su mamá de las acusaciones: "Es inocente" Florencia sostuvo que Eizabeth Rodrigo, a quien acusan de integrar una red de trata, no tiene relación con este tipo de delito.







La hermana de Paleo aseguró que su mamá siempre se dedicó a sacar fotos. Redes Sociales

La hermana de la exvedette Ayelén Paleo, Florencia, salió al cruce de las acusaciones contra su mamá, detenida por el delito de trata de personas: “Nade de lo que se dice es cierto. Ella no tiene nada que ver con todas esas barbaridades que escuché”.

Entre los implicados estaba Elizabeth Rodrigo, madre de la exbailarina, que se encargaba de tomar fotos y hacer los books de la chicas, que obligaban a prostituirse. En este sentido, la mujer aseguró: “Ella saca fotos desde hace muchos años. Y eso no es ilegal".

"Sí, le saca a chicas que con esas fotos hacen lo que quieran, pero está muy lejos de todo lo que se dice. Pongo las manos en el fuego por ella. Cada chica hace lo que quiere con su cuerpo”, remarcó en A la tarde en América.

Además, cuestionó la detención de su progenitora porque "está en un lugar que no se merece estar, no tiene nada que ver con eso” y aseguró que Rodrigo le pidió que no vuelva a verla en la cárcel: “Está preocupada porque es una zona fea. Nos ama a nosotros, es la mejor mamá que puedo tener. No se merece esto. Juro que no se lo merece”.

Embed La investigación La investigación se hizo público, luego de una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y la Ciudad, donde liberaron a 12 mujeres entre 22 y 45 años. Las víctimas fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.