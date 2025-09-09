9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se define el último cupo al Mundial 2026: qué necesitan Venezuela y Bolivia para meterse en el repechaje

La Vinotinto recibirá Colombia en el Monumental de Maturín, donde mantiene un invicto de 10 partidos, mientras que los bolivianos tendrán una parada más difícil: se enfrentarán ante Brasil, aunque será en la altura extrema de El Alto.

Por
Venezuela y Bolivia jugarán este martes a la misma hora en lo que será la definición del repechaje para el Mundial 2026

Venezuela y Bolivia jugarán este martes a la misma hora en lo que será la definición del repechaje para el Mundial 2026

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 llega a su fin y la última jornada será más que definitoria: Bolivia y Venezuela se juegan un partido crucial para lograr el último pase que tiene Conmebol para disputar el próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Alertan que por las altas temperaturas a partir del 2050 no se podrán jugar más Mundiales en América del Norte.
Te puede interesar:

Calor extremo y estrés hídrico: cómo impactará el cambio climático a los Mundiales de fútbol

Por el momento, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya tiene asegurarse el boleto, pero aún resta definirse el repechaje. El séptimo puesto de la tabla está ocupada por la Vinotinto, pero no tiene asegurado el lugar, ya que el conjunto boliviano lo acecha con tan solo una unidad de diferencia. ¿Qué necesitan para clasificar?

Ambas selecciones definirán su futuro este martes en una parada que no será fácil: la Vinotinto recibirá a Colombia en el Monumental de Maturín, donde mantiene un invicto clave de 10 partidos que le da esperanza, mientras que Bolivia se enfrentará ante Brasil en la altura extrema de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en el estadio Hernando Siles.

Lionel Messi Venezuela

La lucha por el repechaje: qué necesita Venezuela y Bolivia para clasificar

El formato de las Eliminatorias de Conmebol otorga seis cupos directos y existe un séptimo lugar con la posibilidad de disputar un repechaje intercontinental en marzo de 2026 frente a seis países: uno de Sudamérica, uno de Asia, uno de África, uno de Oceanía y dos de CONCACAF, disputando dos boletos extra para la Copa del Mundo.

Venezuela ocupa el séptimo lugar con 18 puntos, mientras que Bolivia es octava con 17 unidades: la Vinotinto depende de sí misma, mientas que lo bolivianos necesitan “más ayuda”.

Si los venezolanos vence al seleccionado cafetero asegurará el repechaje, sin importar lo que ocurra con Bolivia. Sin embargo, si empata, deberá estar atento al resultado en la altura: Bolivia no tiene que ganarle a Brasil. Mientras que si pierde, solo mantendría su lugar en repechaje si los bolivianos no ganan, y aquí la diferencia de goles juega un papel clave.

bolivia el

Con -7 frente al -19 que arrastra el equipo de Ramiro Vaca, incluso un empate de Bolivia combinado con una caída de Venezuela le seguiría dando a la Vinotinto el último boleto rumbo al Mundial.

Por su parte, la Verde está obligada a ganarle al conjunto carioca de Carlo Ancelotti, pero a la espera de lo que suceda en Maturín; caso de perder quedará automáticamente eliminada.

Cuándo juegan Venezuela – Colombia y Bolivia – Brasil

Venezuela – Colombia: hora y televisión

  • Hora: 20:30.
  • Televisión: D Sports.
  • Árbitro: Wilton Sampaio.
  • VAR: Wagner Reway.
  • Estadio: Municipal de Maturín.

Bolivia vs. Brasil: hora y televisión

  • Hora: 20:30.
  • Televisión: TyC Sports 2.
  • Árbitro: Cristian Garay.
  • VAR: Rodrigo Carvajal.
  • Estadio: Municipal de El Alto.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ecuador y Argentina jugarán desde las 20 en Guayaquil y se podrá ver por Telefe y TyC Sports

Argentina cierra las Eliminatorias con un equipo alternativo ante Ecuador

La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.

Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre

Scaloni confirmó que hará dos cambios respecto al equipo que ganó frente a Venezuela

Scaloni confirmó que Otamendi también jugará su último partido de Eliminatorias frente a Ecuador

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Leo es el mayor goleador en la historia de la Selección con 113 goles.

Video: el golazo de Lionel Messi para abrir su último partido oficial en Argentina

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 11 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 14 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 16 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 16 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 32 minutos