Se define el último cupo al Mundial 2026: qué necesitan Venezuela y Bolivia para meterse en el repechaje

Venezuela y Bolivia jugarán este martes a la misma hora en lo que será la definición del repechaje para el Mundial 2026

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 llega a su fin y la última jornada será más que definitoria: Bolivia y Venezuela se juegan un partido crucial para lograr el último pase que tiene Conmebol para disputar el próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya tiene asegurarse el boleto, pero aún resta definirse el repechaje. El séptimo puesto de la tabla está ocupada por la Vinotinto, pero no tiene asegurado el lugar, ya que el conjunto boliviano lo acecha con tan solo una unidad de diferencia. ¿Qué necesitan para clasificar?

Ambas selecciones definirán su futuro este martes en una parada que no será fácil: la Vinotinto recibirá a Colombia en el Monumental de Maturín, donde mantiene un invicto clave de 10 partidos que le da esperanza, mientras que Bolivia se enfrentará ante Brasil en la altura extrema de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en el estadio Hernando Siles.

La lucha por el repechaje: qué necesita Venezuela y Bolivia para clasificar El formato de las Eliminatorias de Conmebol otorga seis cupos directos y existe un séptimo lugar con la posibilidad de disputar un repechaje intercontinental en marzo de 2026 frente a seis países: uno de Sudamérica, uno de Asia, uno de África, uno de Oceanía y dos de CONCACAF, disputando dos boletos extra para la Copa del Mundo.

Venezuela ocupa el séptimo lugar con 18 puntos, mientras que Bolivia es octava con 17 unidades: la Vinotinto depende de sí misma, mientas que lo bolivianos necesitan “más ayuda”.