El estremecedor último posteo de Ian D'Angelo, el participante de El Gran Premio de la Cocina, antes de su muerte

El cocinero había sido semifinalista del certamen en 2019 cuando era conducido por Carina Zampini y Juan Marconi, ganó popularidad y fue muy querido por la gente. Actualmente trabajaba en un local de comidas llamado “La casa de la Villa” en Villa Devoto.

Su compañera de trabajo y amiga, Natacha, contó a TN Show cómo fueron sus últimos minutos sin vida: “Laburamos hasta la 1. Después de eso nos volvimos a casa, él vivía frente a mi casa. En el colectivo él venía sintiéndose medio raro, como que tenía acidez”.

Ian Dangelo Captura de pantalla

Por otro lado, se hizo viral el último posteo que publicó en Instagram: “Desde chico me gustó liderar y de grande ser maestro de cocina, y para eso me levanto todos los días. ¿Me falta mucho? Sí, claro, y sé que siempre me va a faltar porque soy un obsesivo de lo bien hecho. Hoy corresponde seguir creciendo y aprendiendo, los resultados vienen solos”.

“El éxito no es necesario, pero la gloria sí y la gloria es la voluntad que vos le pongas a tu proyecto para ser feliz. Abrazo y gloria para todos los que buscan su objetivo”, concluyó.