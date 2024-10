El estremecedor relato de Yanina Latorre: "Otra vez me siguió un auto y vino la Policía"

En su programa en El Observador 107.9 contó que suele volver tarde y que a esa hora habla por teléfono en manos libres para no dormirse. “Estaba hablando con una amiga y cuando bajé veía un auto muy chupado, pero en la bajada mía hay muchos countries. Me metí para ir a casa y a la noche, por seguridad, en los barrios privados hay rejas cerradas y hay cosas que hacemos con el auto para que se den cuenta de que estás solo y abran".

“Son tres pasos que, si no los hago, no me abren. Hice lo que tenía que hacer, me abren la reja y el auto que venía atrás mío se me pone atrás para entrar. Cierran rápido la reja y el hombre se va”, reveló y contó que le preguntó a la seguridad si lo conocían y le dijeron que no. También reveló que tuvieron que asistir armados y el hombre se fue.

Contó que, luego de que el hombre huyó, acudió la Policía. “Tengo el modelo del auto y la patente, y tenemos todo grabado con las cámaras. El patrullero se quedó toda la noche en la puerta del barrio. Me terminé acostando tardísimo y me asusté. Hoy pedí las cámaras para hacer la denuncia”, contó.

Admitió que siente miedo y que no sabe quién es. “Al que me lo manda le digo que yo voy a seguir trabajando y dando información”, concluyó.