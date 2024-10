La supuesta tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "Si yo hablara..."

A través de sus historias de Instagram, la usuaria @taniusland compartió una selfie en la playa y escribió: " Y si yo hablara... Más de una no volvería... ". Y eso no fue lo único, sino que agregó el emoji de una gallina , lo que se tomó como un claro indicio a River Plate, lo que rápidamente se vinculó con Demichelis.

Según indicó Latorre, el exentrenador del Millonario conoció a la azafata en uno de los viajes con el club de Núñez, de forma que la infidelidad no sería algo actual. Hasta el momento, la propia modelo desmintió la situación por el bien de su hijo Bastian, quien se encuentra viviendo con sus abuelos en Buenos Aires.

Azafata tercera en discordia Demichelis Evangelina Anderson La polémica publicación de la supuesta tercera en discordia. Captura Instagram

De igual manera, la cuenta de Instagram @taniusland fue desactivada y ya no se puede ingresar a observarlo. Por eso, se especula con un escándalo aún mayor detrás de este tema: "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página".

Azafata tercera en discordia Demichelis Evangelina Anderson cerró Instagram El perfil de la azafata fue desactivado tras la publicación. Captura Instagram

Evangelina Anderson se separa de Martín Demichelis y vuelve a Argentina: qué pasó

La modelo Evangelina Anderson confirmó que su hijo Bastian se quedará a vivir en Argentina para seguir en River Plate, donde el adolescente de 15 años se encuentra desarrollándose en las divisiones inferiores y sueña con poder cumplir su sueño de ser futbolista.