El error de un canal televisivo de Turquía que hizo estallar a Wanda Nara

La conductora de MasterChef Argentina, Wanda Nara, fue protagonista involuntaria de un blooper de un canal turco . Sucede que la web de noticias del medio hizo un video sobre sus cambios estéticos y puso imágenes de archivo, pero no se trataba fotos de ella. Por ese motivo, la modelo estalló.

Wanda Nara Captura de pantalla

“Una cuenta turca flasheó que la que fue al programa de los parecidos es Wanda antes de los retoques que se hizo en la cara”, expresó Pochi de Gossipeame con una captura del reel que publicó la página @2.safyaoffical.

Wanda Nara Captura de pantalla

Es por eso que la modelo pidió que lo bajen y una periodista de Turquía, pero que es argentina, publicó: “En una página de noticias de la farándula salió este post. Ya comenté que la de la derecha no es ella. Pónganle like a mi comentario así no lo leen”.

La drástica decisión que tomó Wanda Nara junto a sus hijos

La empresaria Wanda Nara se encontraba en Turquía desde hace varias semanas, pero tomó la determinación de hacer un drástico cambio e irse con cuatro de sus cinco hijos a Italia donde tienen casa. Compartió todo el minuto a minuto por redes sociales.

Wanda Nara Redes sociales

“Viajando a mi segunda casa”, expresó en una historia con todos sus hijos, excepto Valentino, quien se quedó en Argentina porque es futbolista de River. Pero si estaban Isabella, Francesca, Constantino y Benedicto.