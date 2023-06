El entorno de Rodrigo De Paul, lapidario sobre el romance de Camila Homs: "No lo consigue"

Sin embargo, desde el entorno de De Paul no están felices por el presente de la ex. El periodista Roberto Antonlín habló en Mitre Live: “Yo te digo lo que me ha contado el entorno del jugador argentino Rodrigo De Paul. A mí lo que me dicen es que Camila lo único que pretende es ponerlo celoso con este romance con Sosa”.

“A Rodrigo no le importa esto porque está enamoradísimo hasta las trancas de Tini, lo que ve el entorno de De Paul es que lo único que quiere Camila es eso: ponerlo celoso. A él no le importa porque está viviendo en una nube de amor”, aseguró.

Y consideran que “no es genuino el amor de Camila con José Sosa y te digo más, no está consiguiendo ella ponerlo celoso a su ex”.

La apasionada foto con la que Camila Homs blanqueó su relación con José Sosa

Camila Homs blanqueó su relación con José Sosa con una apasionada foto que compartió en sus redes sociales. Los rumores que vinculaban a la expareja de Rodrigo De Paul con el futbolista de Estudiantes de La Plata surgieron hace varias semanas, pero ahora la modelo los confirmó de manera oficial.

Camila Homs y José Sosa blanqueo 04-06-23 Instagram @camihoms

Este domingo por la madrugada, Camila subió a sus historias de Instagram una foto en blanco y negro junto al "Principito" Sosa desde lo que parece ser un bar o boliche. Allí se los puede ver abrazados y besándose de manera muy apasionada.