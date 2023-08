El enojo de Carmen Barbieri con Fede Bal: "Me agarró un ataque"

Fede Bal no pudo pasar desapercibido en su viaje a San Carlos de Bariloche: fue sorprendido en la madrugada del domingo cometiendo una infracción, lo que le trajo un dolor de cabeza y deberá pagar una multa. Ante esto, su madre, Carmen Barbieri, no pudo ocultar su enojo. "A mí me agarró un ataque. Le dije: 'Te voy a retar hasta que yo tenga aliento'" , reveló.

"Lo llamé por teléfono entre grabación y grabación y empecé a hablar fuerte, estaba con la puerta abierta del camarín y me escuchó todo el mundo", reveló a Socios del Espectáculo. "Yo le creo a él, dice que tomó dos cervezas. No manejes. Te hacen el control y tenés alcohol en sangre", agregó.

Cuando los agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Bariloche le pidieron que soplara el alcoholímetro, el aparato arrojó 0,70 de alcohol en sangre. A esta cifra corresponde una retención de la licencia por 30 días y una multa de $76.500.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1688912694479671301&partner=&hide_thread=false Carmen Barbieri enfurecida habló con #SociosDelEspectaculo sobre la polémica de Fede en Bariloche: "Tomó 2 cervezas, no tenía que manejar". pic.twitter.com/9k1JFswnMZ — Socios del espectáculo (@socioseltrece) August 8, 2023

Según detalló el portal El Cordillerano, Bal estaba de paseo en la ciudad acompañando a la conocida artista plástica Agostina Mauro, quien, a cargo de uno de los espectáculos en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve, estuvo pintando cuadros durante tres días en el puerto San Carlos.

Carmen negó que le hubieran retenido el registro. "Solo le sacaron el auto", expresó. "Le dije: 'Que manejen tus amigos'. 'Mamá, no pasó nada, había tomado dos latitas de cerveza en toda la noche, estaba entrando al hotel', me contestó. No estaba ebrio ni tenía exceso de velocidad, pero cuando te da un número que no corresponde, te sacan el auto, está bien", subrayó.

"A mí me agarró un ataque. 'Mamá, no me retes', me dijo él. 'Te voy a retar hasta que yo tenga aliento'. Va a cumplir 34 años, es un hombre. Siempre me lo dice. Sí, es un hombre pero es mi hijo. Así que voy a decirle lo que quiera", determinó.

"Que se dé el gusto, cómo no se va a tomar dos cervezas. Pero que no maneje", concluyó la actriz.