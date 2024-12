Filtraron imágenes de la infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con un compañero de equipo

Y eso no fue lo único, sino que también mostraron mensajes de Mauro Icardi a la madre de sus hijos en los que evidenció que estaba al tanto de la situación: "¿En mi casa? No lo puedo creer. ¿Por qué, Dios? No me merezco esto ¿Por qué?". Además, Andrea Taboada agregó que no eran amantes, sino que estaban de novios.

Todo esto deja muy mal parada a Wanda Nara de cara a la condena pública, la cual suele ser importante en los juicios para que se compruebe quién tenía razón. Ahora solo faltaría comprobar quién le fue infiel al otro primero, ya que Mauro Icardi también estuvo con la China Suárez mientras estaban en pareja.

