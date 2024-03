El duro relato de Gianinna Maradona tras confirmar que tiene dengue

Mirtha Legrand tras las críticas al Gobierno: "Yo no opino más"

“Dengue positivo para mí y un equipo de amigas del carajo que me ayudaron a sobrevivir. ¡Literal!”, comenzó relatando luego de revelar que tuvo 38.5° y agregó: “La pasé muy mal, fiebre muy alta, dolor de cuerpo mortal, de huesos, de cabeza, ojos, todo junto...”.

Aunque hizo un largo posteo de un inmenso dolor que atravesó a la morocha lo que más le preocupó fue en su hijo Benjamín. “Dije: ‘¿Y ahora qué carajo?’. ‘¿Qué hace Benja si yo estoy destroyed?’. Este es mi miedo hace 15 años creo”, admitió.

Después de la mala situación que atravesó por su estado de salud, Gianinna llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que la evolución es más favorable: “Puedo abrir los ojos sin que me duelen, estoy sin fiebre desde ayer, pero brotada a otro nivel que me quiero arrancar la piel...”.

Gianinna Maradona con dengue Instagram

Tras ello, no solo agradeció por los mensajes de apoyo de sus fanáticos y por el acompañamiento de su entorno familiar y amigos, sino que también se mostró optimista brindó un pequeño consejo para aquellos que también está en la misma situación.

“No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón. Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro. Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”, concluyó.

El mensaje de Gianinna Maradona para Benjamín tras el anuncio de la llegada de su hermanita

Luego que Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti anunciaran la llegada de su primera hija juntos, Gianinna Maradona le dedicó tiernas palabras a su hijo Benjamín ante la llegada de su hermanita.

“Vamos Bencho, a cambiar pañales. ¡Felicidades Chino!”, acompañando su mensaje con una foto de su hijo sonriente disfrutando de un día en la pileta y agregó emocionada: “Alguien va a seguir tus pasos, camina firme y agárrala fuerte de la mano, tu amor nos hace bien a todos. Te amo hijo”.