El desopilante cruce de Carlos Maslatón con las fanáticas de Taylor Swift que quieren evitar que vaya al recital

Todo comenzó cuando Maslatón confirmó que haría lo posible para conseguir entradas para ir al show con dos amigas. "No me pregunten más, ya dije que voy a ir o que pretendo ir al menos. Con dos amigas, una de San Juan y otra de Santa Fe. Mi amiga de Santa Fe estará en línea para proceder, mañana. No se si tendremos éxito. La sobredemanda es absoluta. Argentina es ultra bullish", escribió en su Twitter.

image.png

Acto seguido cientos de fanáticas Swift comenzaron comentarle la publicación diciendo que la sobredemanda se debía al interés por ir al recital de personas que no son seguidoras de la cantante.

"Carlos la sobredemanda no es un tema bullish es porque la gente que no es swiftie (vos) quiere ir por algún motivo que no me consta. Es una cuestión de FOMO? Enserio no sé por qué querrías ir, con todo respeto: qué te importa", le escribió una usuaria de la red social.

"O sea, vos me está diciendo que no debo ir? Ahora voy a hacer lo imposible por ir", le contestó el abogado.

image.png

"Y si rey, nosotras venimos años siendo fans, y le estás sacando a una persona que soñó con este momento desde que la consume el lugar y la oportunidad de disfrutarla por capricho. ¿Se puede ser más forro y desconsiderado en la vida? Pregunto enserio", le respondió otra "swiftie".

"Cherry, esto funciona así. El precio es lo que equilibra la oferta y la demanda, capitalismo. Caso contrario hay que racionar. Y el problema de racionar es quién lo hace y con qué criterio reparte. El mercado libre lo arregla todo. A River con Taylor Swift irán los que más paguen”, retrucó Maslatón.