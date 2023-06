Furor por Taylor Swift en Argentina: tres trucos para garantizar una entrada

La venta general con todos los medios de pago comenzará el martes 6 de junio desde las 10. En ambos casos se recomienda registrarse en la página con anticipación para no demorarse durante la compra, ya que el sistema te da solo cinco minutos para completar la operación.

En redes sociales se especuló con la posibilidad de que la venta general se adelante para este mismo lunes, ya que es muy probable que la preventa se agote rápido. Sin embargo, el sitio oficial de All Access advierte: "Si no tenés tarjeta del Banco Patagonia no hagas la fila, hoy no vas a poder comprar tus entradas".

Taylor Swift Instagram

Taylor Swift en Argentina: trucos y todo lo que hay que saber para conseguir entradas

Uno de los mayores miedos de los fanáticos es no poder conseguir los boletos, pero existen diferentes trucos o tips que permiten prepararse de la mejor manera. Lo más importante es que, al momento de comprar la entrada, los datos de la tarjeta y el DNI tienen que ser los mismos que los de la cuenta.

Se recomienda tener DNI en mano, tarjeta de crédito también encima y varias sesiones abiertas de All Access (puede ser en el celular, en la computadora y en páginas incógnito) para tener más chances de que funcione. Otra recomendación tener los datos activados en el móvil para probar otro tipo de conexión.

En otros recitales circuló una página que te brindaba un link para adelantarte en la fila. Sin embargo, el sitio detectó esos movimientos y, al momento de cargar la tarjeta, cancelaba el pago porque notaba un comportamiento inusual. Este truco no servirá para The Eras Tour.

Taylor Swift tocará en Argentina: cuáles son los precios de las entradas

Centenario Alta visión restringida: $16.000 + cargo de servicio

Centenario Media visión restringida: $19.000 + cargo de servicio

Sívori Alta: $30.000 + cargo de servicio

Campo Trasero: $40.000 + cargo de servicio

Platea Alta: $45.000 + cargo de servicio

Sívori Media: $50.000 + cargo de servicio

Campo Delantero: $75.000 + cargo de servicio

Platea Preferencial Visión Lateral: $75.000 + cargo de servicio

Platea Preferencial: $80.000 + cargo de servicio

Paquetes VIP: