Tras el título en la Tabla Anual, qué copas va a jugar Boca

Boca se consagró campeón de la tabla anual 2026 tras vencer agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura, por lo que festejó en la Bombonera. Tras el título, disputará una serie de definiciones en las que buscará volver a festejar.
El Xeneize, que también continúa en carrera para quedarse con el Clausura, la Copa Argentina y que jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Por lo pronto, también se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, en la que intentará quedarse con el título continental
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.
Fotobaires
Con el campeonato de la tabla anual, el Xeneize jugará la Supercopa Internacional contra el ganador del Trofeo de Campeones, en el que se enfrentarán Belgrano (campeón del Apertura) y el vencedor del Clausura el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro se llevará adelante a partido único y con fecha y sede a definir.
En tanto, Rosario Central es el campeón vigente de la Supercopa Internacional luego de que venciera 3-1 a Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, con un doblete de Ángel Di María y un gol de Julián Fernández. Para el Pincha convirtió Alexis Castro.
Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana
El hincha de Boca recibió el viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de de 18 años sin títulos a nivel internacional.
La cuenta oficial de la organización publicó en X una foto del futbolista Leandro Paredes, donde da indicios de la indumentaria que el Xeneize podría llegar en la definición continental: la camiseta titular con el short amarillo, que le trae buenos recuerdos al hincha.
La última vez que Boca utilizó dicha ropa fue en el 2007, cuando disputó la final de la Copa Libertadores frente a Gremio y lo venció de manera categórica 3-0 en Brasil, para obtener por sexta vez en su historia el trofeo.
Si bien resta la confirmación oficial de la Conmebol, todo indica que la indumentaria sería esa, hecho que llena de ilusión al hincha. En aquella serie contra el Tricolor Gaúcho, Boca se impuso con contundencia por 5-0, con su actual presidente como gran figura, convirtiendo dos goles en tierras de Porto Alegre para conquistar el título.
Boca y un guiño de cara a la final de la Copa Sudamericana.