Tras el título en la Tabla Anual, qué copas va a jugar Boca El equipo de Rodolfo Arruabarrena festejó en su estadio contra Defensa y Justicia y se consagró en la general, por lo que buscará conseguir más campeonatos en 2027. Por Agregar C5N en









Boca es el campeón de la tabla anual. X (@LigaAFA)

Boca se consagró campeón de la tabla anual 2026 tras vencer agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura, por lo que festejó en la Bombonera. Tras el título, disputará una serie de definiciones en las que buscará volver a festejar.

El Xeneize, que también continúa en carrera para quedarse con el Clausura, la Copa Argentina y que jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Por lo pronto, también se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, en la que intentará quedarse con el título continental

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. Fotobaires Con el campeonato de la tabla anual, el Xeneize jugará la Supercopa Internacional contra el ganador del Trofeo de Campeones, en el que se enfrentarán Belgrano (campeón del Apertura) y el vencedor del Clausura el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro se llevará adelante a partido único y con fecha y sede a definir.

En tanto, Rosario Central es el campeón vigente de la Supercopa Internacional luego de que venciera 3-1 a Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, con un doblete de Ángel Di María y un gol de Julián Fernández. Para el Pincha convirtió Alexis Castro.

Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana El hincha de Boca recibió el viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de de 18 años sin títulos a nivel internacional.