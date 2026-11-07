7 de noviembre de 2026 Inicio
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Otro partido definitorio: cuándo vuelve a jugar Boca tras salir campeón de la tabla anual

El Xeneize se quedó con el título tras ganarle a Defensa y Justicia en una ajustada definición con Argentinos Juniors y Rosario Central, por lo que festejó en la Bombonera. Ahora, se preparará para su próximo partido.

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Boca festejó en la tabla anual.

Boca festejó en la tabla anual.

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Boca derrotó a Defensa y Justicia en la Bombonera por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que se consagró campeón de la tabla anual tras una vibrante definición con Argentinos Juniors y Rosario Central. Tras los festejos, el Xeneize se preparará para su siguiente partido.

El campeonato de Boca desató varios memes en las redes sociales.
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El próximo encuentro de Boca será contra Banfield, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina. El cruce se jugará el 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El Xeneize venció 3-2 a Racing en un partidazo en la instancia previa en el Gigante de Arroyio, mientras que el Taladro derrotó por penales a Deportivo Riestra en el Alfredo Beranger luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el del sur bonaerense se produjo el 24 de agosto de 2025, cuando el equipo todavía dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso 2-0 por la fecha Zona A del Torneo Clausura 2025.con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel en la Bombonera.

La Copa Argentina es clave para Boca debido a que buscará sumar un nuevo título en 2026 después de la consagración en la tabla anual. También intentará conseguir la Copa Sudamericana en la final contra Atlético Mineiro y el Clausura.

Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana

El hincha de Boca recibió el viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de 18 años sin títulos a nivel internacional.

La cuenta oficial de la organización publicó en X una foto del futbolista Leandro Paredes, donde da indicios de la indumentaria que el Xeneize podría llegar en la definición continental: la camiseta titular con el short amarillo, que le trae buenos recuerdos al hincha.

La última vez que Boca utilizó dicha ropa fue en el 2007, cuando disputó la final de la Copa Libertadores frente a Gremio y lo venció de manera categórica 3-0 en Brasil, para obtener por sexta vez en su historia el trofeo.

Si bien resta la confirmación oficial de la Conmebol, todo indica que la indumentaria sería esa, hecho que llena de ilusión al hincha. En aquella serie contra el Tricolor Gaúcho, Boca se impuso con contundencia por 5-0, con su actual presidente como gran figura, convirtiendo dos goles en tierras de Porto Alegre para conquistar el título.

Boca y un guiño de cara a la final de la Copa Sudamericana.

Boca y un guiño de cara a la final de la Copa Sudamericana.

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