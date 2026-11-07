Otro partido definitorio: cuándo vuelve a jugar Boca tras salir campeón de la tabla anual El Xeneize se quedó con el título tras ganarle a Defensa y Justicia en una ajustada definición con Argentinos Juniors y Rosario Central, por lo que festejó en la Bombonera. Ahora, se preparará para su próximo partido. Por Agregar C5N en









Boca festejó en la tabla anual. X (@LigaAFA)

Boca derrotó a Defensa y Justicia en la Bombonera por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que se consagró campeón de la tabla anual tras una vibrante definición con Argentinos Juniors y Rosario Central. Tras los festejos, el Xeneize se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de Boca será contra Banfield, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina. El cruce se jugará el 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El Xeneize venció 3-2 a Racing en un partidazo en la instancia previa en el Gigante de Arroyio, mientras que el Taladro derrotó por penales a Deportivo Riestra en el Alfredo Beranger luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. Redes sociales - Imagen optimizada con IA El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el del sur bonaerense se produjo el 24 de agosto de 2025, cuando el equipo todavía dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso 2-0 por la fecha Zona A del Torneo Clausura 2025.con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel en la Bombonera.

La Copa Argentina es clave para Boca debido a que buscará sumar un nuevo título en 2026 después de la consagración en la tabla anual. También intentará conseguir la Copa Sudamericana en la final contra Atlético Mineiro y el Clausura.

Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana El hincha de Boca recibió el viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de 18 años sin títulos a nivel internacional.