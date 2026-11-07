Contra quién jugará Boca los octavos de final del Torneo Clausura 2026 tras ser campeón de la Tabla Anual

Boca derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. De esta manera, se consagró campeón de la tabla anual, finalizó su participación en la fase regular del campeonato y ahora se preparará para los octavos de final, en el marco de los playoffs.
El rival de Boca se definirá entre Independiente Rivadavia, Belgrano y Sarmiento. Por lo pronto, el Xeneize finalizó segundo en su zona, por lo que jugará la siguiente instancia en la Bombonera mientras se espera la definición de la Liga Profesional sobre las fechas de los encuentros.
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.
Redes sociales - Imagen optimizada con IA
Por lo pronto, el próximo encuentro del Xeneize será contra Banfield, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina. El cruce se jugará el 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció 3-2 a Racing en un partidazo en la instancia previa en el Gigante de Arroyio, mientras que el Taladro derrotó por penales a Deportivo Riestra en el Alfredo Beranger luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular.
El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el del sur bonaerense se produjo el 24 de agosto de 2025, cuando el equipo todavía dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso 2-0 por la fecha Zona A del Torneo Clausura 2025.con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel en la Bombonera.
Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana
El hincha de Boca recibió el viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de 18 años sin títulos a nivel internacional.
La cuenta oficial de la organización publicó en X una foto del futbolista Leandro Paredes, donde da indicios de la indumentaria que el Xeneize podría llegar en la definición continental: la camiseta titular con el short amarillo, que le trae buenos recuerdos al hincha.
La última vez que Boca utilizó dicha ropa fue en el 2007, cuando disputó la final de la Copa Libertadores frente a Gremio y lo venció de manera categórica 3-0 en Brasil, para obtener por sexta vez en su historia el trofeo.
Si bien resta la confirmación oficial de la Conmebol, todo indica que la indumentaria sería esa, hecho que llena de ilusión al hincha. En aquella serie contra el Tricolor Gaúcho, Boca se impuso con contundencia por 5-0, con su actual presidente como gran figura, convirtiendo dos goles en tierras de Porto Alegre para conquistar el título.