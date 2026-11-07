Contra quién jugará Boca los octavos de final del Torneo Clausura 2026 tras ser campeón de la Tabla Anual El Xeneize derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera, por lo que se quedó con el título de la general. Ahora pensará en sus próximos compromisos, entre los cuales se destaca el inicio de los playoffs del campeonato. Por Agregar C5N en









Boca se prepara para los próximos partidos. X: @Sudamericana

Boca derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. De esta manera, se consagró campeón de la tabla anual, finalizó su participación en la fase regular del campeonato y ahora se preparará para los octavos de final, en el marco de los playoffs.

El rival de Boca se definirá entre Independiente Rivadavia, Belgrano y Sarmiento. Por lo pronto, el Xeneize finalizó segundo en su zona, por lo que jugará la siguiente instancia en la Bombonera mientras se espera la definición de la Liga Profesional sobre las fechas de los encuentros.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. Redes sociales - Imagen optimizada con IA Por lo pronto, el próximo encuentro del Xeneize será contra Banfield, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina. El cruce se jugará el 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció 3-2 a Racing en un partidazo en la instancia previa en el Gigante de Arroyio, mientras que el Taladro derrotó por penales a Deportivo Riestra en el Alfredo Beranger luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el del sur bonaerense se produjo el 24 de agosto de 2025, cuando el equipo todavía dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso 2-0 por la fecha Zona A del Torneo Clausura 2025.con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel en la Bombonera.

Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana El hincha de Boca recibió el viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de 18 años sin títulos a nivel internacional.