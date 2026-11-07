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Horóscopo de hoy, domingo 8 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 8 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio retoma su movimiento directo en Escorpio el 13 de noviembre de 2026 y marca una nueva etapa para los 12 signos del zodíaco.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. No se precipite con las ofertas de trabajo. Preste más atención a su dieta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Los acuerdos laborales serán muy positivos. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Puede recaer por un constipado mal curado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ojo con las personas envidiosas de su situación amorosa. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

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