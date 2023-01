El cruce de Martín Arévalo y Daniel Avellaneda por la lesión de Di María: "Acomodate el moño"

Embed Para los que dicen que Di Maria no juega nunca en @Argentina por lesión...

147MASCHERANO Javier

142ZANETTI Javier

128MESSI Lionel

111AYALA Roberto

103SIMEONE Diego

97DI MARIA Angel Fabián

97RUGGERI Oscar Alfredo

96ROMERO Sergio

89AGÜERO Sergio

87 Maradona Diego — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 20 de marzo de 2019

Ante este comentario, el periodista Daniel Avellaneda le respondió con agresividad: “Otra vez defendiendo lo indefendible, Martín. ¿Hace falta que seas el abogado del Club de Amigos? Nadie dice que NO juega, pero Fideo (Di María) estornuda y se desgarra. El mismo Di María dijo que tiene un tema psicológico y que la presión puede influir. Le pesa la responsabilidad. Ya está”.

Arévalo respondió con una ironía sobre los extravagantes looks de su colega: “No me faltes el respeto porque yo no te lo falte. No soy abogado de nadie. Acomódate el moño y seguí dando tu opinión. Yo ya di la mía”.