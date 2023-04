El conmovedor relato de Marixa Balli del accidente en el que casi pierde la vida

"Paramos en un peaje y, como venía manejando muy fuerte, yo le dije: 'frená porque nos matamos'", explicó sobre el momento en que le dijo a su pareja que baje la velocidad del vehículo.

La exvedette avanzó con la historia ante un silencio total en el estudio. "Me prometió que iba a bajar la velocidad pero, después del último peaje, arrancó muy fuerte. No me miró más. Real o no real, el asiento, que era para dos personas, se transformó en un freezer", detalló.

"Yo me quería tirar del auto. Sentí un frio paralizante. Fue una situación terrible", añadió para luego contar el momento exacto del accidente: "No dobló la curva y empezamos a volar por los aires. Fue impresionante".

Por último, Marixa explicó que abrió los ojos y se encontró con un terrible final. "Cuando termina el último tumbo, me empiezo a pellizcar porque pensé que estaba en otro plano. Abro los ojos para decirle: 'bajemos' y ahí veo todo. Él estaba agonizando", culminó.