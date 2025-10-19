19 de octubre de 2025 Inicio
La advertencia de Fred Machado al Gobierno: "Si hablo, se cae el país"

El empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos será extraditado el 5 de noviembre. Reconoció que siente "bronca y decepción" por el diputado José Luis Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019.

Fred Machado será extraditado el 5 de noviembre a Estados Unidos.

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos, el empresario Fred Machado rompió el silencio en una entrevista con radio Splendid y lanzó una contundente advertencia al Gobierno. "Si hablo, se cae el país", aseguró el hombre que está acusado de narcotráfico.

"A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’", contó Machado.

También apuntó con visible "bronca y decepción acumulada" contra el diputado José Luis Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. "Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?", se preguntó, y agregó: "Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó".

Al ser consultado sobre qué le diría hoy, respondió: "Le diría hoy: 'Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes'... Entre gitanos no nos miremos las cartas".

Machado aseguró que le puso un avión a disposición y le pagó hoteles, pero que el "Espert del 19 no era el Espert del 25". Y sentenció: "El Espert del 25 se convirtió en lo que combate".

