Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina, tras el triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde

La Albiceleste superó al conjunto africano en un partido para el infarto. Ahora deberá viajar a Atlanta para jugar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. A quién enfrentará.

La Selección argentina logró una clasificación sufrida a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en un partido intenso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante una multitud de hinchas de la Albiceleste, en una llave de eliminación directa que exigió al máximo al equipo de Lionel Scaloni durante los 120 minutos de juego. Ahora irá por Egipto.

Mundial 2026: con el tanto ante Cabo Verde, Messi es el líder de la tabla de goleadores

El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con una Argentina que intentó imponer condiciones, pero se encontró con un rival ordenado y combativo. Tras un desarrollo parejo en el primer tiempo, el partido se abrió en el complemento con el empate de Cabo Verde y situaciones claras en ambos arcos.

Lionel Messi abrió el marcado tras un gran pase de Lisandro Martínez y puso el 1 a 0 a los 14' del primer tiempo. En la etapa complementaria, el rival se ubicó mejor en la cancha, adelantó líneas y logró el empate a los 59' por medio de Deroy Duarte, tras la asistencia de Ryan Mendes. El 1 a 1 fue el resultado al finalizar los 90' regulares.

En el alargue se definió todo con emociones hasta el final: Lisandro Martínez marcó el 2-1 a los 92' y Cristian "Cuti" Romero anotó el 3-2 a los 110' para Argentina, mientras que Cabo Verde había igualado 2-2 con un gol de Sidny Lopes Cabral a los 102'. Emiliano "Dibu" Martínez sostuvo el resultado con una atajada clave sobre el cierre y la Albiceleste avanzó de ronda.

La celebración del 3 a 2 de los jugadores de la Selección argentina ante Cabo Verde.

Argentina deberá viajar a Atlanta para disputar los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Egipto en un cruce que ya cuenta con un antecedente en el historial entre ambas selecciones, aunque con casi dos décadas de distancia respecto del último enfrentamiento oficial.

El único partido registrado entre ambos seleccionados en este siglo se disputó el 26 de marzo de 2008 en el Cairo International Stadium, donde Argentina se impuso por 2-0 en un amistoso internacional con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso en el segundo tiempo, luego de un trámite inicialmente equilibrado.

Aquel encuentro quedó como el único antecedente moderno entre Argentina y Egipto antes del nuevo cruce mundialista, que ahora se dará en un contexto completamente distinto, con ambos equipos compitiendo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en un escenario de alta exigencia competitiva.

Egipto y un histórico pase a octavos de final

En un duelo vibrante disputado, Egipto logró su pasaje a los octavos de final tras vencer a Australia en una dramática definición por penales. El equipo africano se puso en ventaja tempranamente a los 13 minutos del primer tiempo gracias a un tanto de Emam Ashour, pero la paridad llegó en el complemento debido a un gol en contra de Mohamed Hany que sentenció el 1-1 reglamentario. Pese a los intentos de ambos seleccionados durante el tiempo regular y el alargue, el marcador no se movió y la historia debió resolverse desde los doce pasos.

Egipto será el rival de Argentina en octavos, tras vencer a Australia por penales. Redes sociales

En la instancia decisiva, la efectividad de los egipcios fue total, mientras que Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron sus remates para los Socceroos, permitiendo que Egipto se impusiera por 4-2 en la tanda. Con este resultado, el conjunto africano ya se encuentra entre los mejores 16 del torneo y espera con expectativa su próximo desafío. Ahora, Egipto aguarda por la Selección Argentina.

Cuándo y dónde jugará Argentina vs Egipto por los octavos de final