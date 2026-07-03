Lionel Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada" El Capitán de la Selección abrió el marcador con un golazo, pero realizó una lectura exigente y se hizo cargo de los errores argentinos. Se viene Egipto en octavos. Por Agregar C5N en









Lionel Messi habló tras la agónica victoria ante Cabo Verde.

Lionel Messi fue sumamente crítico de la Selección Argentina y analizó el ajustado encuentro ante Cabo Verde. Valoró la clasificación en el "mata-mata", destacó el peso de la pelota parada, pero no ocultó los desajustes tácticos que sufrió el equipo durante el desarrollo del juego.

Lionel Messi se encargó de dejar en claro que el cuerpo técnico y los jugadores sabían perfectamente a qué se enfrentaban, más allá de los nombres o la historia del rival. En ese sentido, el capitán aseguró: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien".

الأسطورة ميسي:



"بصراحة، كنا نعلم مسبقًا أن المباراة ستكون صعبة جدًا. وليس من قبيل الصدفة أن هذا المنتخب لم يخسر أمام إسبانيا أو أوروغواي.



نجحنا في تحقيق الأصعب بتسجيل الهدف الأول، واعتقدنا أن ذلك سيساعدنا على فرض أسلوب لعبنا واللعب بهدوء أكبر، لكن حدث العكس تمامًا.



فقدنا… pic.twitter.com/dscYsvG9u0 — Messi World (@M10GOAT) July 4, 2026 El astro argentino recordó la paridad que se vive en estas instancias del torneo y advirtió sobre la tendencia a menospreciar a ciertos rivales: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Es todo muy complicado, los partidos van a ser complicados"

Uno de los puntos altos que rescató el futbolista fue la efectividad en el juego aéreo, un aspecto que viene siendo una marca registrada de este proceso y que terminó abriendo el marcador. Al respecto, Messi destacó: "Tenemos pelota parada, buenos cabeceadores gente que va muy bien de arriba hoy pudimos aprovechar y va a ser importante ser fuertes ahí porque venimos trabajando hace tiempo. En una competición así es importante y quedó demostrado".

Fiel a su estilo, el Diez no esquivó los problemas futbolísticos que la Selección padeció durante varios pasajes del encuentro y detalló con precisión las falencias en la presión y el retroceso del equipo: "No pudimos presionar bien, nos quedaban lejos las líneas, a los centrales se le hacía muy largo quedamos un poco descoordinados, ellos eran siempre uno más. Por eso no tenían la pelota y nos hacían correr".