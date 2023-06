El Bordo, de tocar covers de Divididos a festejar sus 25 años con Ricardo Mollo

“Esta canción la teníamos desde antes de la pandemia, nos gustaba mucho y sabíamos que iba a estar en el disco nuevo. Y cuando empezamos a laburar en este disco nuevo, lo grabamos y me pasó algo muy loco que cuando grababa las voces lo sentí a él (Mollo) cantando”, reveló Ale Kurz.

El cantante además contó en exclusiva que se animó a enviarle un mensaje al líder de Divididos a través de Instagram: “le mandé la canción y me dijo '¿Qué te imaginás? '. 'Y me imagino que toques la canción y cantes'. y me dijo que dale lo hacemos.” Para el Bordo se trata de un momento muy especial ya que la banda comenzó allá por 1998 tocando covers de Divididos y Sumo, y ahora 25 años después, festejan con la participación de Ricardo Mollo.

Certezas de cartón es el tercer adelanto del nuevo disco de El Bordo, que verá la luz en el mes de septiembre y sonará en vivo –casi- por primera vez el próximo 22 de julio en el Teatro de Flores en el inicio de una gira que llevará a la banda por todo el país. En referencia al show en CABA, C5N.com quiso saber si existía una ilusión para que Ricardo se suba al escenario con ellos: “Yo me siento muy agradecido, lo vamos a invitar y ojalá algún día pueda venir, pero no es fácil. En algún momento nos vamos a cruzar en un escenario”