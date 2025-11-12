El adiós a su "última maestra": el emotivo mensaje de Calu Rivero tras la muerte de su abuela La actriz y coach de bienestar comunicó la muerte de su abuela, "Chichi", con una ceremonia llena de fotos, estampitas y velas. El texto que compartió en redes una profunda reflexión sobre la aceptación de la pérdida.







Calu publicó un sentido mensaje en Instagram tras la muerte de su abuela. Instagram

Calu Rivero, conocida artísticamente como Dignity, compartió en redes sociales una triste noticia con sus seguidores: la muerte de su abuela, Chichi. La actriz decidió transformar el anuncio en una profunda lección de vida y muerte, el cual publicó en su cuenta de Instagram y generó una emotiva reacción en sus seguidores.

La publicación consta de una serie de fotos y videos de una íntima ceremonia de despedida, en la que se ve un altar familiar lleno de recuerdos, flores, estampitas y velas encendidas. Lo llamativo fue el título de su mensaje, que capturó la atención de la prensa: “Hablemos de morir bien”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Calu Rivero (@lacalurivero) El texto de la artista, fiel a su estilo místico, detalla el proceso de las últimas horas de su abuela y asegura que partió "acompañada y rodeada de amor". Este último tiempo al lado de su abuela, según Calu, fue un "acto de amor radical" por parte de la familia.

En una de las frases más emotivas y controversiales, la actriz comparó el último aliento de su abuela con un nuevo comienzo, una idea que rápidamente repercutió como tendencia en X: "Su respiración era la de un parto: no estaba muriendo, estaba naciendo en otro lado", escribió.

La actriz insistió en que el momento de la partida de su familiar fue un acto de amor y conciencia, como una "muerte digna, luminosa y profundamente acompañada".

El legado de "Chichi" como maestra de grado y de la vida Calu recordó la etapa de su abuela como docente y la vinculó con las enseñanzas que ella le dejó, con un profundo mensaje: "Acompañar ese tránsito es un acto de amor radical. Sentarse cerca, tomarla de la mano, mantener su altar vivo, encender las velas, repetir 'gracias, Chichi' una y otra vez, y poder susurrarle con mucho dolor: andá tranquila, aquí estaremos todos bien." escribió. Y profundizó su homenaje: "Morir bien también es parte de vivir bien. Aprenderlo es un gesto de conciencia. Practicarlo es, tal vez, el más grande de los amores".



En el final del mensaje, agradeció a una asociación civil que la acompañó en el duelo y cerró: "La información es poder. Pero la presencia con información… es evolución."