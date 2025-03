Catherine Fulop habló de la interna con su cuñada, Gabriela Sabatini: "No me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro"

Catherine Fulop opinó sobre la pelea familiar entre su marido, Osvaldo Sabatin i , y su hermana, la tenista Gabriela Sabatini , que están distanciados hace tiempo. "No me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro" , reconoció la mediática.

En el programa Agarráte Catalina, en la radio La Once Diez, la actriz dio detalles sobre la interna familiar que hizo que la tía de Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala : “Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde uno para sanar, no me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro", empezó.

Agregó: "Yo me hago cargo de lo mío, trato de hacer mi terapia, eso te da paz, uno perdona, es creer o reventar. Hay que tener conciencia de esas cosas”, y fijó posición.

El distanciamiento entre los hermanos empezó después de la muerte de la mamá de Ova y Gabi, Beatriz Garófalo. La venezolana tenía una relación muy cercana a su suegra y reflexionó: “Dios sabe por qué pasan las cosas y ojalá que todo vuelva a la normalidad”.

La cantante y el deportista se casaron el 20 de julio pasado, y la tenista no estuvo en la boda que se hizo en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, donde la ausencia Gabi no pasó inadvertida entre las 300 personas que fueron invitadas.

Consultada por Ángel de Brito en el ciclo de streaming en Bondi Live, la hija de Caty remarcó: “Es mentira que no le mandé la invitación". Después insistió sobre el motivo del alejamiento: "Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así".

Los rumores que trascendieron dan a entender que la diferencia con Gabriela se debía a diferentes motivos, entre los que se especularon de índole económica, aunque ninguno de los protagonistas lo confirma ni desmiente.