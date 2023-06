ECKO lanza Mafia Lirical: el palabreo de la calle hecho disco

En una entrevista con C5N.com, ECKO compartió detalles sobre su proceso creativo y cómo se dio la transición del trap a géneros más bailables. "Si bien no dejé de sacar temas de trap a lo largo de los años, no había dedicado el tiempo y el espacio suficiente para formar un proyecto basado completamente en eso . Ahora, después del éxito de algunas canciones movidas que tuve en el último tiempo, sentí la necesidad de volver", expresó el artista.

La versatilidad de ECKO ha sido un sello distintivo en su carrera. A lo largo del tiempo, experimentó con diferentes géneros y canciones que resonaron con su audiencia. Sin embargo, el regreso al movimiento que lo vio surgir es un desafío personal y una oportunidad para conectar con su esencia más pura.

Durante el proceso de creación de su nuevo álbum, ECKO reveló que "no lo corre la viralidad" y que no se dejó influenciar por las tendencias o estrategias de marketing. Su enfoque fue más espontáneo y basado en la inspiración del momento. "Suelo pedirle beats a los productores o trabajar directamente con ellos en el estudio. A veces me vienen ideas a la cabeza y las voy anotando, luego las adapto a las pistas que me muestran", manifestó.

ECKO lanzó "MAFIA LIRICAL": EL PALABREO DE LA CALLE HECHO DISCO

Uno de los puntos destacados de Mafia Lirical es la colaboración con Bhavi y Kidd Keo. La canción Municiones fue grabada a distancia, esta colaboración demuestra la capacidad del artista para conectar con otros músicos y explorar nuevos horizontes creativos.

ECKO reconoce que su público puede haberse acostumbrado a sus temas bailables y pegadizos, pero también confía en que la autenticidad de Mafia Lirical resonará con aquellos que siguen su trayectoria. "Si bien canciones como 'Municiones' pueden no tener tanto reconocimiento como mis temas más bailables, este álbum fue algo personal para mí. Era una deuda pendiente en mi vida, sacar un álbum de trap", afirmó.

El lanzamiento de este álbum marca un nuevo capítulo en la carrera de ECKO y promete llevarlo nuevamente a los escenarios en una gira por Argentina y posiblemente otros países. Los fanáticos podrán disfrutar de su talento en vivo y ser testigos de la evolución de un artista que continúa desafiando los límites de la música urbana.

Con una propuesta musical auténtica, ECKO demuestra una vez más por qué es considerado una de las figuras más destacadas del trap argentino. Mafia Lirical es el reflejo de un artista en constante evolución y el reencuentro con el género que lo vio nacer en la escena musical.