Duro de Domar: debate caliente ante la ola de calor y los cortes de luz

Luego tomó la palabra la periodista Cynthia García quien comentó que en los últimos días aumentaron las consultas en las guardias medicas por los golpes de calor. "Más de 27 grados ya es calor. Recomiendan bajar el calor corporal", expresó.

"En los barrios populares, con los techos de chapa, la pasan peor", indicó por su parte Pitu Salvatierra.

Calentamiento global

En un determinado momento, el debate giró en torno a las causas de la ola de calor. En ese sentido, Cynthia García sostuvo que las altas temperaturas son producto del cambio climático y el calentamiento global.

"En este tema creo que vamos a tener nuestras mayores diferencias ideológicas", le respondió Carlos Maslatón. "El cambio climático existe pero no por razones humanas. Son los ciclos del clima", agregó el abogado.

"Esto no tiene que ver con el calentamiento global sino con un fenómeno climático", sostuvo por su parte el periodista Mariano Hamilton.

"Estos fenómenos tienen que ver con el calentamiento global", reafirmó García.

"En 1961 no había calentamiento global tuvimos una temperatura similar", le retrucó Hamilton. "No estoy negando el calentamiento global. No soy negacionista. Lo que digo es que este fenómeno específico no está relacionado con el calentamiento global", añadió.

"Marzo de 1980 y febrero del 83 fueron más días que ahora y mucho más calor y todavía el calentamiento global no estaba en la plataforma del partido comunista", complementó Maslatón.

"Que haya habido olas de calor en otras décadas no significa que este calor no sea producto del calentamiento global. Hay que saber un poquito más", cerró García.

Qué hacer con las compañías eléctricas

En el debate también entró en cuestión que hacer con las compañías eléctricas. "Yo convertiría Edesur en una cooperativa con control del Estado", propuso Salvatierra.

"Yo la estatizaría. Anda como el culo", expresó Hamilton.