Duro de Domar: Daniel Angelici se sacó con Juan Román Riquelme

Angelici vs Riquelme: el informe de Duro de Domar.

Respecto a las futuras elecciones en el club, Román respondió en conferencia de prensa que este año "Va a ser divertido. El que se enoja, pierde". "Lo único que queremos es cuidar a nuestro club, lo vamos a cuidar. Estamos volviendo a ser un club de fútbol. Ya lo han usado, ya está", expresó el actual vice del club.

Más tarde, el que entró al escenario de la pelea fue, nada más y nada menos, que Mauricio Macri. "Me parece que donde va a haber continuidad es en Boca, lamento informarte", le indicó el periodista Jonatan Viale al expresidente que no se mostró de acuerdo. "Falta mucho, falta mucho y los personalismos no sirven en nada. Un club de fútbol es como un país", respondió Mauricio.

Luego, en el piso de C5N se armó el debate con el testimonio de un socio del club: el Pitu Salvatierra. El panelista expresó su opinión y dijo "que desde que está Riquelme hemos recuperado el club... El club está abierto a la sociedad y no una empresa de tipo sinvergüenzas que lo único que querían con Boca es dar el salto a la presidencia y hacer negocios con sus amigos".

"Tranquila la opinión, tranquila", aportó Pablo Duggan respecto a lo indicado por el Pitu. Por su parte, otro especialista en el tema, Mariano Hamilton, agregó que "Riquelme consiguió algo que no consiguió nadie: expulsar al macrismo después de veinte años en Boca".

"El cambio que produjo en el barrio es increíble, Boca volvió a formar parte del barrio. Todo estaba privatizado, estaba llevado para la gente que tenía mayor capacidad económica", sentenció.

Fiel a su estilo, el que también marcó su posición fue Carlos Maslaton: "Me anoto pro Riquelme".