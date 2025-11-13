Esta película emociona a todos en Netflix y combina romance con un trabajo especial: cuál es Una historia que mezcla amor, autodescubrimiento y nuevas oportunidades laborales bajo la dirección de Mehdi Avaz. Descubrí de qué se trata.







El estreno del momento en Netflix.

Esta película emociona a todos en Netflix y combina romance con un trabajo especial: se trata de una cinta danesa que fusiona pasión, emociones y un trabajo soñado en el sur de España., ¿cuál es?

La n roja compartió el adelanto oficial, donde se puede ver la atmósfera luminosa y nostálgica de la historia: paisajes de Málaga, música suave y miradas que anticipan un vínculo que romperá con las rutinas de ambos protagonistas. Por otro lado, la propuesta fue destacada por su delicadeza emocional y su forma de retratar los dilemas entre la vida profesional y los sentimientos genuinos. La crítica resalta su fotografía cálida, la química entre los protagonistas y el modo en que aborda la búsqueda del equilibrio entre el éxito y la felicidad personal.

Dirigida por Mehdi Avaz, la producción de 96 minutos conquista por su calidez visual y su mensaje sobre los vínculos humanos que cambian el rumbo de una vida.

Mango Sinopsis de Mango, la película furor de Netflix La sinopsis oficial describe: Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Mango Embed - Mango | Tráiler en Español (Película de Netflix) Reparto de Mango Josephine Park como Lærke

Dar Salim como Alex

Josephine Chavarría Hojbjerg como Agnes

Sara Jiménez

Anders W. Berthelsen

Paprika Steen

Sebastian Jessen

Lise Baastrup

Ninton Sánchez

Jacob Jørgsholm

Logan Connor Calvert

Juanma Quesada