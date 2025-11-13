IR A
Esta película emociona a todos en Netflix y combina romance con un trabajo especial: cuál es

Una historia que mezcla amor, autodescubrimiento y nuevas oportunidades laborales bajo la dirección de Mehdi Avaz. Descubrí de qué se trata.

El estreno del momento en Netflix.

El estreno del momento en Netflix.

Esta película emociona a todos en Netflix y combina romance con un trabajo especial: se trata de una cinta danesa que fusiona pasión, emociones y un trabajo soñado en el sur de España., ¿cuál es?

La n roja compartió el adelanto oficial, donde se puede ver la atmósfera luminosa y nostálgica de la historia: paisajes de Málaga, música suave y miradas que anticipan un vínculo que romperá con las rutinas de ambos protagonistas. Por otro lado, la propuesta fue destacada por su delicadeza emocional y su forma de retratar los dilemas entre la vida profesional y los sentimientos genuinos. La crítica resalta su fotografía cálida, la química entre los protagonistas y el modo en que aborda la búsqueda del equilibrio entre el éxito y la felicidad personal.

Dirigida por Mehdi Avaz, la producción de 96 minutos conquista por su calidez visual y su mensaje sobre los vínculos humanos que cambian el rumbo de una vida.

Mango

Sinopsis de Mango, la película furor de Netflix

La sinopsis oficial describe: Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Mango

Embed - Mango | Tráiler en Español (Película de Netflix)

Reparto de Mango

  • Josephine Park como Lærke
  • Dar Salim como Alex
  • Josephine Chavarría Hojbjerg como Agnes
  • Sara Jiménez
  • Anders W. Berthelsen
  • Paprika Steen
  • Sebastian Jessen
  • Lise Baastrup
  • Ninton Sánchez
  • Jacob Jørgsholm
  • Logan Connor Calvert
  • Juanma Quesada
