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"Estamos retrocediendo": el VAR climático alertó por el incumplimiento de las metas de la Argentina

Nuevos informes revelan que 9 de cada 10 compromisos climáticos asumidos por el país están lejos de ser concretados.

Daniela Salinas
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Daniela Salinas
Alerta por el incumplimiento de los compromisos ambientales 2025-2026.

Alerta por el incumplimiento de los compromisos ambientales 2025-2026.

¿Cómo viene Argentina en materia de cumplimiento de sus compromisos climáticos? "Muy mal" sería la respuesta rápida si tomamos en cuenta los parámetros del Observatorio Nacional de Acción Climática, una suerte de "VAR climático" cuyos informes intentan echar luz sobre la realidad ambiental de la Argentina y que revelan que 9 de cada 10 compromisos climáticos están fuera de una trayectoria de cumplimiento (esto es el 88,7%, 102 de 115 objetivos).

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De los 102 que quedan fuera de esa trayectoria:

  • Unos 60 ya están en zona de incumplimiento confirmado (27 no pueden cumplirse dentro del plazo establecido, 32 no registran ningún avance verificable y 1 fue eliminado por el Gobierno sin haber sido cumplido.
  • Mientras que los 42 restantes avanzan a un ritmo insuficiente para llegar a cumplirse en plazo.

“El observatorio nos recuerda que vivimos en un país que tiene compromisos que elegimos los representantes de manera democrática, tenemos un rol de observar la performance del Estado y un rol en el que nos podemos empoderar para exigir”, aseguró Nasha Cuello, cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras, durante la presentación de las últimas cifras.

El gr&aacute;fico revela que los objetivos est&aacute;n lejos de una senda de cumplimiento.

El gráfico revela que los objetivos están lejos de una senda de cumplimiento.

La situación actual en materia de políticas climáticas es crítica, en el marco de la renuncia de Fernando Brom, Subsecretario de Ambiente, cuyo puesto continúa vacante.

Es un gran desafío porque sabemos que se está desarticulando la agenda política ambiental de la Argentina y se están desarmando las áreas ambientales: primero fue cambiar el nombre de cambio climático a gestión climática y luego directamente borrar el área. Ahora no contamos con un subsecretario o subsecretaria de Ambiente", afirmó Vanina Basso, vicepresidenta del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

La tendencia refleja un retroceso en los cumplimientos.

La tendencia refleja un retroceso en los cumplimientos.

A pesar de esto, resaltó la importancia de que cada provincia tome las riendas de la agenda climática: "Frente a este negacionismo climático a nivel nacional tenemos que estar más fuertes, porque los estados subnacionales sí estamos trabajando y llevando adelante el motor de la acción climática".

¿Cómo viene Argentina en materia de cambio climático?

Mariano Villares, miembro de Sustentabilidad sin Fronteras, explicó que para este informe añadieron una categoría sobre "Compromisos Provinciales", es decir, cómo vienen avanzando las provincias en materia de cambio climático. "Nos focalizamos en los planes provinciales de respuestas al cambio climático, donde solo tres provincias; Jujuy, La Pampa y Misiones tienen esos planes. Y Santa Fe lo tiene bastante avanzado", aseguró.

Al ingresar a la página web de la ONAC se puede acceder a un mapa de la Argentina en el que al hacer clic sobre cada provincia una se despliega un menú con datos sobre quién es la máxima autoridad ambiental, vías de contacto, webs de interés y más información, incluso, dependiendo la jurisdicción, el documento del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.

Tres provincias cuentan con planes de respuesta.

Tres provincias cuentan con planes de respuesta.

"La Pampa es una de las provincias pioneras en cambio climático y con sus propios recursos logra impulsar la agenda. La falta de recursos es un desafío pero no es una traba que nos impida avanzar", sentenció.

Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones aliadas analizó 115 objetivos oficiales y concluyó que el 88,7% está fuera de una trayectoria de cumplimiento. Solo 13 objetivos, el 11,3%, se encuentran en trayectoria real de cumplimiento, por haberse cumplido, cumplido fuera de plazo o mostrar avances suficientes para estimar que podrán alcanzarse. Los 102 restantes quedan fuera de esa trayectoria.

"Sobre 100 objetivos, 36 de ellos cambiaron de categoría para peor, 21 empeoraron y solo 15 mejoraron. Cuando la lógica indica que tendría que ir mejorando, la situación nos muestra lo contrario: estamos retrocediendo y cada vez nos queda menos tiempo. Cada vez estamos más lejos de cumplir estos objetivos", alertó.

Nuevos objetivos incorporados en el informe de 2026

Sector Objetivo Categoría 2026
Residuos

Presentación de la IBT/BTR 2 antes del 31/12/2026

Cumplimiento esperado
Agua y

saneamiento

 Relevamiento nacional sobre demanda de reuso de aguas residuales tratadas (al 2023) Imposible de cumplir en el

plazo establecido
Agua y

saneamiento

 Metas de cobertura de agua potable y saneamiento al 2030 Sin avances
Agua y

saneamiento

 Proyectos de acceso a agua en zonas rurales dispersas, 3.356 familias (al 2023) Imposible de cumplir en el

plazo establecido
Agua y

saneamiento

 Agua segura y saneamiento en población rural dispersa al 2030 Sin avances
Transporte

Lineamientos para incorporación de criterios de adaptación climática en diseño y mantenimiento de infraestructura de transporte (al 2023)

 Imposible de cumplir en el

plazo establecido
Transporte Equipos técnicos de diseño y evaluación de proyectos de

infraestructura incorporan y aplican criterios de adaptación climática (al 2025)

 Imposible de cumplir en el plazo establecido
Transporte

Adecuación de infraestructura crítica vial e intervenciones en infraestructura fluvio marítima ante riesgos climáticos (al 2030)

 Avance leve
Transporte Nueva infraestructura resiliente en puertos y vías navegables

priorizados (al 2030)

 Sin avances
Transporte Diagnóstico integral de la situación del transporte fluvio marítimo (al 2023) Imposible de cumplir en el plazo establecido
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