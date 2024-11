Dolor en el rock nacional: murió Willy Quiroga, fundador de Vox Dei

"Hola amigos… Bueno, tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar", escribió en aquel momento en redes sociales.

Quién fue Willy Quiroga

Willy Quiroga nació el 17 de mayo de 1940 en Río Cuarto, Córdoba, aunque su vida estuvo íntimamente ligada a la ciudad bonaerense de Quilmes, donde fue declarado Ciudadano Ilustre por su destacada carrera musical. Es conocido por ser fundador de Vox Dei, una de las bandas emblemáticas de los primeros años del rock argentino, aunque también tuvo otras bandas e incursionó en el cine.

Quiroga se interesó por la música durante su adolescencia y a los 18 años ya había formado su primer grupo, Los Chúcaros, con un tono más bien folklórico. Entraría en el mundo del rock en 1962, con la banda Los Out.

Todo cambió en 1967, cuando conoció a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy. Con ellos conformó el grupo Mach 4, que cantaba en inglés, como era habitual en la época. Luego, cambiarían el nombre por Vox Dei, banda que dejó su huella en el rock argentino y que, a diferencia de la mayoría de las de aquel movimiento fundacional, permaneció en actividad durante varias décadas, con cambios en su formación, luego de un impasse a principios de los 80.