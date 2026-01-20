Advierten sobre una fuerte interna entre Susana Giménez y Marley en Telefe Una diferencia con el canal para el que ambos trabajan habría originado el inesperado distanciamiento entre las figuras. + Seguir en







La conductora habría tomado una drástica decisión que afectaría a su colega y amigo íntimo.

Los rumores de crisis en la relación que une a la diva de la televisión argentina y el conductor estrella de Telefé llegan desde Punta del Este. Las cosas entre Marley y Susana Giménez ya no son como antes y todo estaría relacionado a un quiebre en el vínculo tras el último viaje a Turquía que hicieron las figuras para el ciclo Por el mundo.

El periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), dio a conocer que "podría romperse una amistad de décadas o quizás ya se rompió. Susana Giménez no viajará más con Marley en su programa”. Según informó, al cambiar las autoridades del canal también se modificaron las condiciones para algunas de sus históricas figuras y el presupuesto para la programación se habría reducido.

Tal es así que antes el canal financiaba el ciclo de Marley pero ahora es la productora del conductor la que se encarga de costear todos los gastos. "La productora de Alejandro es la que lleva adelante absolutamente todo y ya en el último viaje que hicieron a Turquía, Susana no se habría sentido tan a gusto”, explicó el periodista.

Susana Giménez y Marley Asimismo, el periodista informó que “incluso no se tomó bien Marley que Susana no participe de algunos momentos en ese programa como por ejemplo la entrevista a Icardi. Susana va al Mundial eso está confirmado y hará especiales. Pero difícilmente la volvemos a ver con Marley en pantalla”.

Por último, el periodista aseguró que la diva realizará esos contenidos porque ya están dentro del presupuesto pero "la actualidad de ella es totalmente diferente a la de siempre. Ya no tiene productor que la reciba cada vez que va al canal y tampoco cobra sueldo sin trabajar, decisión que se tomó en la señal desde principios del 2025”, explicó Etchegoyen.

Mientras Marley mantiene su continuidad al aire a través de El show del verano (Luzu TV) junto a su entrañable amiga Florencia Peña; el futuro de la diva de la TV es incierto. “Susana no es prioridad. Por supuesto, la quieren tener en el canal, pero hay que ver qué pasa”, aseguró el periodista y cerró: “Es una Susana que no quiere hacer cualquier programa y que no se sintió cómoda con el programa del año pasado porque le querían imponer famosos nuevos. Hubo un debate en su momento en el canal con lo que quería el canal y lo que quería Susana”.