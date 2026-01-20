Maru Botana contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su hijo de seis meses En una extensa entrevista concedida a la psicóloga y conductora de stream Sofía Calvo, la cocinera más famosa del país repasó cómo fue el momento más doloroso de su vida. + Seguir en







Facundo, hijo de Maru Botana, murió cuando tenía seis meses de edad.

La famosa cocinera Maru Botana recordó uno de los peores momentos de su vida: la muerte de su hijo Facundo, en 2008. Además, contó por primera vez cómo fue el llamado que le confirmó la tragedia.

"Perder a Facu fue lo más difícil que me pasó en la vida", relató Botana, en una conversación concedida a HISPA, el ciclo de entrevistas liderado por Julio Leiva.

Durante una extensa y profunda entrevista con la psicóloga y conductora de stream Sofía Calvo, Botana repasó los días previos a la muerte Facundo, su hijo que tenía apenas seis meses de edad. "Yo pedí permiso en el canal para ir cuatro días al sur. Decidí dejarlo con mis padres", recordó la cocinera que, si bien se había ido de viaje, mantuvo un contacto constante con su madre que estaba a cargo del bebé.

"Perder a Facu fue lo más difícil que me pasó en la vida"

Maru Botana habló a corazón abierto en La Sesión sobre el duelo por la pérdida de su hijo, la angustia, cómo afrontó esa situación siendo madre de cinco hijos, cómo convive aún hoy con ese duelo y la decisión no quedarse…



— HISPA (@hispaok) January 18, 2026 "A Facu le costaba dormir y ella pensaba que era porque se quedaba con hambre. Dijo: 'Hoy le voy a dar una sopita'", dijo Botana sobre una comunicación con su madre que sucedió tan solo un par de horas antes de la tragedia. Hacia la madrugada, la mujer que estaba a cargo del bebé la llama a la famosa cocinera.

"A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni (Bernardo Solá, esposo de Botana) me dijo: 'Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu", contó.

"Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad", dijo Botana. Además, confesó que el dolor atravesó a sus otros hijos, quienes hasta llegaron a responsabilizarla: "'¿Por qué lo dejaste?', me dijo el más grande. Cuando les contamos a los chicos fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura", recordó.

