Los nombres de origen español son furor entre los recién nacidos.

Elegir el nombre de un recién nacido es una de las decisiones más importantes ya que la elección lo acompañara toda su vida. Como todos los años, surge un listado de nombres favoritos en los portales web donde madres y padres buscan recomendaciones y significados de nombres según su origen. En 2026 hay un nombre de mujer de origen Catalán que se puso de moda.

Antes que nada, hay muchos aspectos a tener en cuenta en la elección del nombre como que suene bien junto a los apellidos de sus progenitores , que no sea polémico o confuso y que le traiga problemas en el futuro. Por esa razón, en Argentina hay una ley que determina qué tipo de nombres se permiten y cuáles no para proteger a los niños, respetando su derecho a la identidad.

Si bien en el pasado no se permitían nombres extranjeros, en la actualidad se flexibilizó la norma y comenzaron a inscribirse niños y niñas con nombres de origen diverso. Los descendientes de españoles en nuestro país son muchos por lo que la elección de nombres castizos, como Dolores, Sofía, Nuria o Carmen son de las más comunes.

También, según la región de donde provengan sus ancestros, pueden usarse nombres de origen vasco, gallego o catalán, como es el caso del nombre que es tendencia en este 2026. El nombre Ona se ha vuelto muy popular y es elegido incluso por familias que no tienen relación especial con España.

Nombres de niñas en catalán El origen de ONA: El nombre tiene varias posibles raíces y significa “la que fluye”, “ola”, “energía en movimiento”, “fuerza natural y libre”. Es mayoritariamente femenino, aunque puede ser unisex en algunos países.