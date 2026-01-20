20 de enero de 2026 Inicio
¿Cuál es el nombre catalán que se puso de moda en Argentina este 2026?

Es considerado uno de los más bellos del mundo y es tendencia en nuestro país por su sonoridad y cadencia.

Por
Los nombres de origenespañol son furor entre los recién nacidos. 

Elegir el nombre de un recién nacido es una de las decisiones más importantes ya que la elección lo acompañara toda su vida. Como todos los años, surge un listado de nombres favoritos en los portales web donde madres y padres buscan recomendaciones y significados de nombres según su origen. En 2026 hay un nombre de mujer de origen Catalán que se puso de moda.

Antes que nada, hay muchos aspectos a tener en cuenta en la elección del nombre como que suene bien junto a los apellidos de sus progenitores , que no sea polémico o confuso y que le traiga problemas en el futuro. Por esa razón, en Argentina hay una ley que determina qué tipo de nombres se permiten y cuáles no para proteger a los niños, respetando su derecho a la identidad.

Si bien en el pasado no se permitían nombres extranjeros, en la actualidad se flexibilizó la norma y comenzaron a inscribirse niños y niñas con nombres de origen diverso. Los descendientes de españoles en nuestro país son muchos por lo que la elección de nombres castizos, como Dolores, Sofía, Nuria o Carmen son de las más comunes.

También, según la región de donde provengan sus ancestros, pueden usarse nombres de origen vasco, gallego o catalán, como es el caso del nombre que es tendencia en este 2026. El nombre Ona se ha vuelto muy popular y es elegido incluso por familias que no tienen relación especial con España.

Nombres de niñas en catalán

El origen de ONA:

El nombre tiene varias posibles raíces y significa “la que fluye”, “ola”, “energía en movimiento”, “fuerza natural y libre”. Es mayoritariamente femenino, aunque puede ser unisex en algunos países.

Catalán: Ona significa literalmente “ola” del mar. Se asocia con la naturaleza, el movimiento, la libertad y la fuerza suave pero constante del agua.

Hebreo: puede vincularse con el término Onáh, relacionado con el tiempo, el momento oportuno o el ciclo.

Nórdico/germánico: aparece como forma corta de nombres más largos (como Ona, Onafrida), con sentido de protección o fuerza.

Lenguas indígenas fueguinas (selk’nam u ona): “Ona” era el nombre con el que se conocía a este pueblo originario de Tierra del Fuego, lo que le da una conexión cultural profunda en Argentina.

Otros nombres catalanes que son muy elegidos en Argentina

  • Alba: viene del latín y significa “aquella que ha nacido con la primera luz del alba”.
  • Zoé: de origen griego, significa “vida”.
  • Nàdia: viene del ruso y significa “esperanza”.
  • Natividad: viene del latín y significa “nacimiento”.
  • Chloé: significa “floreciente”, “fertilidad”...
  • Beth: de origen hebreo, significa “vida”.
  • Aixa: viene del hebreo y significa “viva”.
  • Zaria: nombre árabe que significa “floreciente”.
  • Riera: significa “río” en catalán.
  • Nuvia: nombre de origen hebreo, significa “Nueva”.
  • Llura: significa “victoriosa, coronada con laureles”.
  • Júlia: viene del latín y significa “llena de juventud”.

